Aguinaldo diciembre 2024: cuál es el monto para la Pensión no Contributiva

Este es el monto que percibirá en concepto de aguinaldo un beneficiario de una Pensión no Contributiva en diciembre de 2024 .

Según lo establece la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), existen cuatro clases de Pensiones no Contributivas: por Invalidez; para madres de 7 hijos; por Vejez y para aquellas personas que padecen HIV y/o Hepatitis B y/o C (descriptas en la ley 27.675): ¿qué monto percibirá en concepto de aguinaldo un beneficiario de una Pensión no Contributiva en diciembre de 2024?