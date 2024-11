Vuelve la Garrafa Social: cuál es el monto que otorga ANSES para adquirirla

El organismo anunció el regreso de un programa que proporciona un subsidio para los que no tienen acceso a la red de gas natural. Los detalles.

El Gobierno anunció junto a la Secretaría de Energía y la ANSES el calendario de pagos del Programa Hogar para noviembre de 2024, lo que confirma el regreso de la ayuda familiar. Este programa proporciona un subsidio para la compra de garrafas sociales a los hogares que no tienen acceso a la red de gas natural.

El Gobierno recordó que algunos grupos pueden solicitar la tarifa social para recibir un apoyo adicional. Con respecto al retroactivo, el único requisito para acceder a este extra es haber solicitado y tener la aprobación del beneficio antes de abril de 2024. Este monto se estima que será de unos $16.000, aunque el monto exacto aún no fue confirmado.

Cómo inscribirse para recibir la garrafa social

Para poder inscribirse en este beneficio hay que seguir los siguientes pasos:

-Ingresá a mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.

-Verificá que tus datos personales y relaciones familiares se encuentren actualizados.

-Solicitá la Tarifa Social para Programa Hogar

-En el menú, seleccioná Programas y Beneficios > Solicitar Tarifa Social. Elegí la opción Programa Hogar y seguí los pasos.

-Una vez finalizada la solicitud, descargá el comprobante. ANSES se va a contactar con vos para informarte el estado de tu trámite.

-Recordá que también podés hacer este trámite, desde tu celular, a través de nuestra app mi ANSES.

-Si vivís en una localidad con cobertura de gas natural, vas a tener que presentar en una oficina de ANSES con turno previo, el certificado emitido por la distribuidora donde certifica que no contás con conexión de gas.

Los requisitos necesarios para acceder

Las personas que quieran ser parte del Programa Hogar deben cumplir una serie de requisitos, pero el principal es que ningún integrante del grupo familiar cuente con un servicio de gas natural a su nombre.

Además, deben cumplir con las siguientes condiciones:

-No haber solicitado la Tarifa Social de Gas.

-Que los ingresos familiares no superen dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) o, si se es monotributista, no superar la categoría C.

-Si uno de los integrantes es una persona con discapacidad y tiene el CUD vigente, tener como ingresos mensuales menos de tres Salarios Mínimos, vitales y Móviles (SMVM) o, si se es monotributista, hasta la categoría D inclusive.

Calendario de pagos para noviembre 2024

ANSES estableció un cronograma de pagos de acuerdo con la terminación del DNI de los titulares del Plan Hogar para noviembre.

DNI terminados en 0: Viernes 8 de noviembre

DNI terminados en 1: Lunes 11 de noviembre

DNI terminados en 2: Martes 12 de noviembre

DNI terminados en 3: Miércoles 13 de noviembre

DNI terminados en 4: Jueves 14 de noviembre

DNI terminados en 5: Viernes 15 de noviembre

DNI terminados en 6: Martes 19 de noviembre

DNI terminados en 7: Miércoles 20 de noviembre

DNI terminados en 8: Jueves 21 de noviembre

DNI terminados en 9: Viernes 22 de noviembre

