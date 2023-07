Agustín Rossi empezó la campaña sucia: "JxC piensa en..."

Sergio Massa - Agustín Rossi Agustín Rossi aseguró que "no es necesario un ajuste".

En ese sentido el Jefe de Gabinete señaló que: "Ellos no argumentan cómo van a bajar inflación o cuál es su proyecto para el país. Dicen que la van a bajar pero no explican cómo porque están pensando en una maxi devaluación".

En otro tramo del diálogo con la prensa, el pre candidato a vicepresidente aprovechó para apuntar contra Mauricio Macri y el acuerdo que pactó con el organismo multilateral durante su gestión. "La decisión de Macri de ir al FMI condiciona nuestra economía", continuó. Y añadió: "No se separaron del 2001, mientras nosotros planteamos una estrategia para salir del FMI ellos dicen que se van a quedar en el FMI y contentos".

Respecto a las propuestas de campaña de la coalición opositora, Rossi consideró que "van a la Argentina del siglo pasado" y que la calificó como "pre-peronista, sin sindicatos, sin derechos de los trabajadores".

"Van a tratar de terminar con el aguinaldo y con las vacaciones pagas. Lo pueden hacer solo con una ley, lo dicen y lo dicen abiertamente", aseveró.