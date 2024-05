Alberto Fernández: "Con Cristina no hablo desde diciembre"

Alberto Fernandez (1).jpg Alberto Fernández.

Vacunatorio Vip y fiesta en Olivos

En relación al controvertido episodio del "vacunatorio vip" durante la pandemia por COVID-19, Fernández defendió la actuación del exministro de Salud, Ginés González García. Argumentó que las personas vacunadas en ese momento estaban recomendadas para recibir la vacuna, aunque admitió que el episodio no debió haber ocurrido. Respecto al festejo de cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, en la Quinta de Olivos durante la cuarentena, Fernández reconoció el error y aceptó las consecuencias impuestas por la Justicia.

“Lo que pasó en aquella cena, que fue un brindis, no debió haber ocurrido. Fue un error mío personalmente. Pero lo importante es ver qué pasó después. Pasó que el que era presidente aceptó que la Justicia intervenga, que se discuta la jurisdicción, no apeló, y el fiscal le impuso una reparación que aceptó y pagó”

“No es algo usual. Honestamente no recordaba que había pasado eso. Antes de ese brindis, tuve una reunión con muchísima más gente por cuestiones de trabajo, porque Olivos era la Casa Rosada”, recordó.

Su relación con Cristina y el kirchnerismo

Además, Fernández reveló que desde el 10 de diciembre no tuvo contacto con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. "Me la crucé en el Congreso y hablamos brevemente", añadió.

El exmandatario reconoció que "me reivindico como uno de los fundadores del kirchnerismo. El kirchnerismo detestaba el déficit público, trabaja por el equilibrio fiscal, es lo que aprendí con Néstor. De repente aparecieron teorías que no estaban tan mal".

Sobre las nuevas generaciones, Alberto Fernández declaró: "El peronismo tiene que ir pensando en generaciones de recambio. Axel Kicillof es un muy buen gobernador. Forma parte de algo nuevo, aunque no es lo único".

A su vez, sobre las discusiones con la exvicepresidenta en la elección de los candidatos para las elecciones de 2023 dijo: “Lo que yo planteé era que en el año 2023 se cumplían 20 años desde que asumió Néstor y que en esos 20 años cualquier fuerza política sufre desgastes. Había que generar un sistema de democratización para que la elección de los candidatos se hiciera democráticamente interna. Pero todos interpretaron que le estaba poniendo un freno a la capacidad de Cristina de armar las listas, solo proponía otra lógica”.

También, se refirió a los cuestionamientos de Andrés “Cuervo” Larroque hacia dirigentes peronistas, entre ellas Cristina Kirchner, que habrían trastocado los cimientos de su gobierno con criticas hacia la conducción del peronismo, luego de haber sido uno de quienes hasta cuestionó las decisiones del entonces presidente en la previa de las PASO 2023. “Lo celebro. Lo entendió. Cuando dice que le hizo daño al gobierno de Alberto ‘la guerra a cielo abierto’, me alegra que tenga la honestidad de decirlo abiertamente. Ahora se dio cuenta. Bien”.

“Lo que es interesante es el planteo. La discusión que tengamos que tener tengámosla, pero no con cámaras adelante. Pero no nos dañemos a nosotros. Qué sentido tiene dañar a Cristina, más que el ego de decir que uno la lastimó. No entiendo la política así”.

Sobre Javier Milei y su gestión

Alberto Fernández se refirió al discurso del gobierno de Javier Milei sobre la herencia económica y social recibida. Fernández cuestionó la postura de la derecha durante la pandemia, argumentando que aprovecharon el descontento social para ganar terreno político.

Durante la entrevista, Fernández destacó las dificultades que enfrentó al asumir la presidencia en 2019, señalando que recibió un país endeudado y en una situación económica precaria, fruto de las políticas implementadas por el gobierno anterior de Mauricio Macri. Además, resaltó los desafíos adicionales que surgieron con la llegada de la pandemia de COVID-19, la crisis económica y la sequía.

"Es muy posible que las sociedades, cuando vieron la crisis que la pandemia generaba, intentaran buscar algo distinto a los que tenían. A mí seguro me atribuyeron toda la responsabilidad y terminaron votando algo contrario a lo que nosotros somos", reflexionó.

"A mi me tocó recibir un país endeudado y virtualmente en default. Al día 99 me llegó una pandemia con un sistema de salud abandonado por el gobierno anterior. Cuando creía que estaba saliendo de ahí, apareció la guerra. Me trastoca todo los precios de los alimentos. Y cuando estaba saliendo de ahí, tuve la sequía más grande de los últimos 100 años. Ahora, cuando termina nuestro Gobierno, resulta que nos convertimos en el país que mejor trató el tema de la pandemia en América Latina, la industria creció, cree 1.000.000 de puestos de trabajo, me fui con 38 meses ininterrumpidos con crecimiento del empleo y del consumo. Dejé el índice más bajo de desocupación de la democracia. Todo eso no ocurre sin que se tomen decisiones", describió.

Sin embargo, Fernández también destacó los logros de su gestión, mencionando que su gobierno logró controlar la pandemia de manera efectiva, impulsar el crecimiento económico y generar empleo. Destacó que durante su mandato se registró un crecimiento constante del empleo y del consumo, y se logró reducir significativamente la tasa de desocupación.

Con eso en mente fue que decidió volver a conceder entrevistas porque “el que calla otorga”. “Entendí que debía tomar un tiempo prudencial de silencio. Uno intenta no interferir. Pero en determinado momento me empezaron a preocupar las cosas que se hacían y me empecé a pronunciar por las redes”, explicó sobre su silencio durante diciembre y enero.

"Ver las decisiones que tomaba el Gobierno con el famoso DNU, después la llamada Ley Bases que me pareció tremendo. Algunos gestos me parecieron difíciles de callar, como la falsificación de datos. Decían haber recibido un país con inflación del 15000% o también que el déficit fiscal era de 12 - 15 puntos. Cuando uno calla otorga y llegó el momento de decir que no es así. También las consecuencias son penosas. Por eso empecé contestando en las redes”, aseguró.

Más tarde, Fernández fue consultado respecto a la polémica desatada entre el gobierno argentino y el español a raíz de las declaraciones de un ministro de España y la contundente respuesta de la Argentina contra el presidente Pedro Sánchez y su esposa, Begoña Gómez, que en las últimas semanas fue acusada de trabajar en el estado de ese país por su cercanía con Sánchez.

“Pedro Sánchez es el gran líder que el progresismo europeo tiene hoy en día. La derecha actúa como actúa en todos lados. Es impiadosa. Ocurre lo que siempre ocurre. Un artículo en un medio, que involucraba a su esposa, fue utilizado por la derecha. Y fueron impiadosos con ella”, contó Fernández.

Además desmintió rumores sobre la posible dimisión: “Cada vez que viajo a España, hablo con Pedro. No fue un acto especulativo, hubo mucho dolor. Un político también es un ser humano. Sentía una enorme culpa, como si al pegarme a mí, lastimaran a mi familia. Afortunadamente, el pueblo español actuó correctamente. Me involucré para hacerlo reflexionar y evitar su renuncia".