Alberto Fernández explicó porqué no fue por la reelección y propuso modificar el sistema electoral

Ante la pregunta de "cómo cree que lo van a recordar", Fernández afirmó que quiere que lo recuerden "como un presidente que dejó todo y no se guardó nada". "Todo su esfuerzo, ganas y convicción, trabajando para los que menos tienen y sin tomar una sola medad en perjuicio de los que trabajan".

Además, agregó el presidente: "Me voy con el mismo patrimonio con el que entré". Luego de eso, aseguró que no era un tiro por elevación a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, "puedo estar hablando de quien hizo un fondo ciego que nunca mostró, y se llama Mauricio Macri", remarcó. "Argentina tiene una historia de corrupción que no empezó con Cristina, sino mucho antes", agregó Alberto.

Alberto-fernández-asunción.jpg Alberto Fernández el día de su asunción como presidente.

Por otra parte, habló de sus objetivos de gestión que no pudo cumplir: "Venía con una ilusión que era terminar con la grieta. No pude y eso es una gran frustración para mí". "Que no hayamos podido poner a todo el pueblo argentino en la senda del crecimiento, del trabajo, de la educación pública y que dejemos de discutir cosas pueriles que dividen mucho a la sociedad, ese pesar me queda", agregó.

El "Vacunatorio VIP" y la "Fiesta de Olivos"

Dos de los momentos que más desgastaron al gobierno de Fernández, ocurrieron durante la pandemia. El primero de los casos fue enarbolado por la oposición como "el Vacunatorio VIP". "Es absolutamente injusto con Ginés (González García, entonces ministro de Salud)", aseguró el presidente y explicó que "las personas debían recibir la vacuna, eran todos mayores de edad en situación de mucho riesgo y la necesitaban"; "él, con la finalidad de hacerlo más fácil, en vez de mandarlos al hospital Posadas, decidió hacerlo en el ministerio".

En relación a la foto en Olivos, celebrando con amigos el cumpleaños de su esposa Fabiola, en plena pandemia cuando había restricciones para circular, Alberto remarcó que fue un error suyo por el que ya pidió disculpas públicamente, y se excusó: "Ese día, en este lugar (Olivos), habían circulado 70/80 personas, porque la Argentina estaba aislada pero el gobierno tenía que seguir funcionando". "No tomé dimensión y debí haberlo hecho", siguió.