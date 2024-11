Alberto Fernández violó la orden de restricción de Fabiola Yáñez

El juez Julián Ercolini , que entiende en la causa que involucra al ex presidente de la nación, Alberto Fernández y su ex pareja Fabiola Yáñez , intimó a Fernández a dejar de comunicarse con Yáñez ya que esto viola la restricción perimetral impuesta en la causa judicial.

Esto sucedió luego de que Mariana Gallego, la abogada de la ex primera dama, hiciese una presentación donde se detalla que el ex presidente le envió dos mensajes de WhatsApp a su ex pareja. “Mi mandante entiende que esta comunicación tuvo por claro objeto perturbar la estabilidad emocional de la Sra. Yáñez e incluso podría considerarse una violación a la medida cautelar dictada”, sostuvo la letrada.