Aldo Duzdevich: "¿Le digo a la chica que trabaja en casa que es fascista?"

"La función de los intelectuales o de la gente que piensa en la política es poner en cuestión todos los paradigmas que hemos defendido, para dar un ejemplo, de 678 hasta acá, y que se han repetido hasta el cansancio", analiza el periodista neuquino, autor de varios libros, entre ellos "Salvados por Francisco". Y agrega: "por ejemplo, la defensa de la educación pública cuando sólo defendimos a los sindicatos de la educación pública. No es una crítica a los gremios, sino a lo que no hicimos como política pública. O el discurso del Estado presente, que todo te resuelve y todo te soluciona, cuando en realidad aquellos que estaban fuera del Estado no estaba ni tan presente ni resolviéndole tantas cosas".

"Defendíamos verdades que parecían incólumes mientras la nueva derecha, que es una corriente mundial, al menos dentro de Occidente, pegaba y pegaba", puntualizó Duzdevich en una entrevista realizada por Martín Granovsky para el blog 'Y ahora qué'.

"Tomamos esa idea de sumar colectivos con reivindicaciones, como si la sumatoria diera la posibilidad de confrontar contra los fascistas, los conservadores y la derecha extrema", refirió el periodista, a lo que agrega que es interesante la crítica de "un joven marxista italiano" llamado Diego Fusaro, a lo que llama "la izquierda fucsia".

"Dice que es la que ha perdido de vista la contradicción principal, que para un marxista es entre los proletarios y el capital, y la suplanta por una lectura de micro-conflictos: dividió la sociedad, según él, entre veganos y antiveganos, fascistas y antifascistas, héteros y gays…", comentó.

Liberación o dependencia

"Esos conflictos existieron siempre, van a seguir existiendo, y necesariamente también hay que darles un tratamiento, no negarlos. Pero lo que no hay que hacer es algo que recuerdo muy bien. Un mes antes de la elección intermedia de 2021, Alberto Fernández convocó a un acto en la Casa Rosada por el documento X. Obviamente no estoy en contra del documento X. No me parece que defina nada en la vida de los pueblos, en la historia, pero si es una necesidad de alguna gente hagámoslo. El punto es que en todo el país se entregaron menos de tres mil documentos X. Una vez, en La Rioja, hablando con el gobernador justo estaba el encargado del Registro Civil. Me escuchó decir esto y contó: “Acá dimos un documento X”. Entonces, mostramos esto como el gran acto de gobierno cuando salíamos de la pandemia, cuando había problemas de toda naturaleza, fundamentalmente, de ausencia de trabajo, de los salarios que habían quedado retrasados. Esto es lo que no podemos hacer", enfatizó Duzdevich.

En ese aspecto, aseguró que "está bien tener un Inadi o un Ministerio de la Mujer. Pero en los barrios pobres no se enteraron nunca de que hubo un Ministerio de la Mujer ni se enteraron de que Milei lo suprimió. Arturo Jauretche criticaba a los que estaban siempre pendientes de las agendas europeas o norteamericanas. Aquello es lo científico, lo nuevo, lo moderno, lo que hay que seguir, de izquierda y de derecha, y de centro y del costado. El peronismo sería la barbarie. Es obvio que no cuestiono el feminismo. Pero el peronismo planteaba también un proyecto de industrialización, un proyecto nacional. Lo que cuestiono es la idea de que la lucha contra el patriarcado va a terminar con la sociedad de clases y el capitalismo. Porque tampoco cuestiono la lucha contra el patriarcado. Lo que hago es rescatar banderas que algunas llamamos “liberación o dependencia”, o “patria o colonia”. Todo eso, claro, adaptado a 2024".

"Liberación o dependencia hoy significa la posibilidad de que nuestro país desarrolle sus potencialidades económicas, desarrolle una tecnología propia, que mantengamos nuestra esencia cultural, pero básicamente que podamos romper con esos lazos que hacen que tengamos un 50 por ciento de pobreza, niveles altos de desocupación y de falta de industrialización. Otra épica. Por ejemplo, crear mil puestos de trabajo por día. Esa es la épica de un gobierno peronista", enfatizó Duzdevich durante la entrevista.

Entre planes sociales y la casta

"Aquí hay muchas cosas de fondo que nosotros tenemos que replantear para generar una propuesta que vuelva a ser atractiva para la sociedad. Cristina recordó hace poco que para el peronismo hay una sola clase de hombres, los que trabajan, y que cada uno debería producir lo que consume. Si le hubiéramos dado más bolilla a esa verdad, estaríamos mejor", dijo el periodista y escritor.

Sostuvo que los peronistas "quedamos identificados como los defensores de los planes como si fuera el único proyecto económico y social" Y refirió que "Murray Rothbard, el ideólogo de Milei, dice que hay una clase explotadora y una clase de explotados. Pero en vez de caracterizarla por la tenencia en los medios de producción desde el punto de vista marxista, porque el tipo viene del marxismo también, dice que es la lucha entre la clase que tiene el manejo del Estado y la clase que está afuera, que es explotada por los que tienen manejo del Estado".

"O sea que la casta no es solamente la que componen los diputados y senadores. Incluye a la burocracia estatal, más la intelectualidad que acompaña a esto y que justifica la existencia de la casta. Esto significa que trasladado a la Argentina, senadores y diputados, los gremios del Estado, los empleados públicos que tenemos nosotros, las universidades, el CONICET y todo el complejo intelectual que acompaña… Todo eso es la casta. A eso apuntaron. La pandemia los ayudó", indicó.

"En cada barrio, aun en los barrios más humildes, había algún empleado municipal, provincial o nacional que estaba en su casa mirando Netflix y cobrando su sueldo todos los meses. Mientras que el vecino, que era sodero, que era plomero, que vendía algo en la calle, no podía salir a laburar. Y lo estaba viendo...", comentó Duzdevich.

"Aunque el Estado mantuvo el nivel de empleo ayudando a las empresas a pagar los sueldos, la percepción no incluyo eso. Y donde prende más este discurso es en el sector más golpeado, que es el que está fuera del sistema. No se puede combatir esa percepción con el binarismo: todo lo que yo digo y lo que dicen los míos es bueno y todo lo que dicen los otros es malo", indicó.

El binarismo de Argentina

"En 2015 tildábamos de globoludos a los macristas. ¿Yo qué le voy a decir a la chica que trabaja en casa? ¿Que ella es fascista? Me va a decir que no entiende de qué le hablo. ¿Los pibes de la Villa 31 son fascistas? Pero ¿esto qué es? Es el binarismo. Eso nos dio resultado durante una época, mientras nosotros éramos mayoría en el binarismo. Pero cuando se nos dio vuelta, resulta que el binarismo se terminó yendo para el otro lado y nos terminó aplastando. ¿Por qué no pensamos, mejor, en el Perón de 1973, que es el Perón de la unidad nacional, el que le viene a tener la mano a Balbín, que había sido su principal adversario? Dos viejos que se encuentran, se abrazan y entienden que peronistas y radicales tienen que dejarse de joder porque si no, lo que hacían era darles de comer a los golpes militares", recalcó.

Y sostuvo que "Perón dice que los países desarrollados tienen un modelo, un proyecto nacional que no han logrado por dos cosas, porque tuvieron siglos de historia para pensarse a sí mismos o porque han tenido una guerra que los desangró. Nosotros no tuvimos ninguna de las dos cosas, y entonces tenemos que hacer un esfuerzo intelectual. Esto, digo, lo deberíamos haber hecho mientras nosotros éramos gobierno. Desde allí tendríamos que haber convocado, porque hoy escucho muchas veces que hay que ampliar un gran frente. Y cuando uno da nombres concretos, te los vetan porque ese dijo tal cosa y el otro una vez me miró torcido. Esto tiene que tener una sustancia", finalizó Duzdevich en la entrevista al blog 'Y ahora qué'

