Alerta del SMN: anunciaron viento, lluvias y tormentas para seis provincias

El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias de nivel amarillo que alcanzan a varias provincias del NOA, con ráfagas intensas y precipitaciones fuertes.

Según precisó el Servicio Meteorológico Nacional, para este martes se esperan tormentas, lluvias y ráfagas de viento.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas que abarcan al noroeste del país y anticipan condiciones meteorológicas adversas durante las próximas horas. Las advertencias incluyen viento, lluvias y tormentas de variada intensidad, con impacto en distintas zonas de la región.

Según el organismo, las alertas rigen para sectores de varias provincias. El nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos con capacidad de generar inconvenientes en actividades cotidianas.

En el noroeste de la provincia de Buenos Aires y el sur de Santa Fe se esperan vientos persistentes del sector norte con velocidades entre 30 y 50 km/h, acompañados por ráfagas que podrían superar los 70 km/h. Estas condiciones pueden generar reducción de visibilidad, especialmente en zonas rurales, además de la posible caída de ramas y objetos sueltos.

El SMN recomendó asegurar elementos que puedan volarse y evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor intensidad.

SMN- alerta por viento 07-04 Alerta por vientos para este martes 7 de abril.

Lluvias persistentes en sectores puntuales

En paralelo, se mantiene una alerta por lluvias en áreas específicas del norte argentino, donde se prevén acumulados significativos en cortos períodos. Las precipitaciones podrían ser persistentes, con valores que podrían generar anegamientos temporarios, sobre todo en zonas con drenaje deficiente.

Las autoridades sugieren no circular por calles inundadas y mantenerse informados a través de los canales oficiales. El sector afectado es el oeste de la provincia de Buenos Aires.

SMN- alerta por lluvias 07-04 Alerta por lluvias para este martes 7 de abril.

Tormentas con actividad eléctrica y granizo

Además, rige una alerta por tormentas que podrían presentarse de manera aislada o en forma de sistemas organizados. Algunas de ellas podrían ser localmente fuertes, con intensa actividad eléctrica, ráfagas, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos.

Las provincias afectadas son: Misiones, Corrientes, sur de Chaco y Formosa.

Este tipo de fenómenos puede provocar complicaciones en zonas urbanas y rurales, por lo que se recomienda evitar refugiarse bajo árboles y no permanecer en espacios abiertos durante las tormentas.

SMN- alerta por tormentas 07-04 Alerta por tormentas para este martes 7 de abril.

Recomendaciones y seguimiento

Desde el organismo nacional recordaron la importancia de seguir la evolución de los avisos meteorológicos y tomar precauciones.

Entre las principales recomendaciones por viento se destacan:

Evitá salir.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tené precaución al conducir.

Recomendación por lluvias:

Evitá salir.

No saques la basura.

Limpiá desagües y sumideros.

Alejate de zonas inundables.

Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Recomendaciones por tormentas:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Las condiciones meteorológicas podrían variar en el transcurso de las próximas horas, por lo que no se descarta la actualización de las alertas o cambios en las zonas afectadas.