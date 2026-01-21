Alerta del SMN: pronostican vientos de 90 km/h, tormenta, calor extremo y lluvia

El SMN indicó que se esperan fuertes precipitaciones y no se descarta la caída de nieve en pleno verano.

Una de las alertas emitidas por el SMN alcanza nivel amarillo en varias provincias.

El mes de enero ha estado marcado por una fuerte inestabilidad climática, donde además de altas temperaturas, se advierte sobre la presencia de fuertes fenómenos. Doce provincias del país están bajo alerta meteorológico,

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó en su sitio oficial que rigen varias alertas de nivel amarillo en la mitad del país este miércoles 21 de diciembre. Es decir que se espera calor extremo, viento, lluvia y tormentas.

Una de las alertas emitidas por el SMN señala que se esperan tormentas con fuertes vientos e intensas precipitaciones. Al respecto de esto último, el SMN informó: "los mayores valores se esperan en las regiones del noroeste del país, donde además en alta montaña las precipitaciones podrán ser en forma de nieve o lluvia y nieve mezclada".

Las provincias afectadas por tormentas son Jujuy, Salta, San Juan, Mendoza, La Pampa, Buenos Aires y Río Negro. Para las tormentas de la región cuyana, el SMN informó: "el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por ocasional caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, que podrían ser superados en forma puntual".

alerta por tormentas smn

Mientras tanto, en La Pampa y Buenos Aires, se pronosticaron fuertes precipitaciones y actividad eléctrica, pero el viento no tendrá la misma intensidad. En la franja este de Río Negro, las ráfagas llegarán a 70 km/h y los valores de precipitación se ubicarán entre 10 y 20 mm.

Calor extremo

Por otro lado, el SMN también emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas de calor en tres provincias: Córdoba, San Luis y Buenos Aires.

Puntualmente, estarán afectados el centro de la provincia de Buenos Aires, en la zona de Olavarría, Azul y Tandil; el noreste de Códoba, afectando la capital y localidades como San Francisco, Jesus María y Oliva; y el centro este de San Luis, sintiéndose más en Villa Mercedes y alrededores.

alerta por temperaturas smn

Alerta por intensos vientos y lluvias

El organismo nacional también emitió otra alerta amarilla por un temporal de viento.

En Chubut, puntualmente en la costa atlántica y algunas regiones tierra adentro. "El área será afectada por vientos del sector sur, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h", detalló el SMN.

alerta patagonia smn

En el sur oeste de la misma provincia y en el noroeste de Santa Cruz, zona cordillerana, rige una alerta por lluvias. "El área será afectada por lluvias, algunas localmente intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 mm. No se descarta la ocurrencia de algunas tormentas aisladas embebidas", informaron desde el organismo dependiente del Ministerio de Defensa.

En el sur profundo, puntualmente en la costa este y sur de la isla de Tierra del Fuego rige también una alerta amarilla por fuertes vientos. "El área será afectada por vientos del sector sur, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h", publicó el SMN.