Alerta naranja por fuertes tormentas, hasta 100 mm de lluvia y vientos que superarán los 100 km/h

El SMN advirtió que se volverán a sentir los efectos de El Niño con presencia de granizo y actividad eléctrica. Cuáles serán las zonas más afectadas.

Las intensas lluvias , atípicas para muchos zonas del país para esta época, continuarán durante varios días, y en las últimas horas se advirtió sobre la presencia de fuertes fenómenos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que, este miércoles 7 de octubre, se volverán a sentir los efectos de El Niño y se presentarán condiciones adversas.

Bajo este panorama, el organismo emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas, lluvias, nevadas y vientos en varias provincias.

Alerta naranja por tormentas: se esperan hasta 100 mm de lluvia

Según el parte publicado por el organismo dependiente del ministerio de Defensa, las zonas más afectadas por las tormentas —donde rige el aviso naranja— son el norte y parte del este y oeste de la provincia y la ciudad de Buenos Aires, y partes de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Pampa y San Luis.

El área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica, y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

En cambio en el norte del Litoral los valores de precipitación acumulada podrán ser entre 70 y 100 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Por otro lado, la alerta amarilla por tormentas alcanza a las zonas restantes de esas provincias, Misiones, Santiago del Estero y Formosa. En estos casos se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros.

Alerta por intensas lluvias: qué zonas estarán afectadas

El SMN emitió una alerta naranja por lluvias fuertes en Río Negro, donde se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, pudiendo ser superados de manera local, y en las zonas más altas de la cordillera, no se descarta la posibilidad de precipitación en forma de nieve.

Asimismo, rige otra advertencia de nivel amarillo por lluvias afecta a Chubut y Neuquén. En estos casos, los valores de precipitación acumulada se estiman entre 10 y 30 milímetros.

Alerta por fuertes vientos y nieve

Por otro lado, rige una alerta amarilla por vientos fuertes. En estas áreas podrían aparecer vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora con ráfagas que pueden superar los 100 km/h.

Esta advertencia se extiende a las zonas cordilleranas de Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca y Salta.

Finalmente, hay una alerta amarilla por nevadas en el sector cordillerano de las provincias de San Juan y Mendoza: en esos distritos se esperan valores totales de nieve acumulada de entre 20 y 40 centímetros, que pueden ser superados de forma local.

En las zonas menos elevadas, la precipitación podrá llegar a ser en forma de lluvia o lluvia y nieve mezcladas.