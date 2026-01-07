Alerta naranja por temperaturas extremas, fuertes vientos y hasta 70 mm de lluvia

El SMN advierte sobre las fuertes ráfagas que se registrarán este miércoles, además de posibilidad de caída de granizo. ¿A cuánto llegará la temperatura?.

Se trata de dos alertas que se extenderán en varias provincias durante la jornada.

Por estas horas, la inestabilidad climática sigue siendo una constante en gran parte del país. El verano se hace presente con una ola de calor intensa pero además se pronostican fuertes tormentas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una seria de al ertas de nivel amarillo y naranja que tendrán vigencia durante toda la jornada de este miércoles 7 de enero.

Según precisó el organismo, casi la mitad del país está bajo alerta por tormentas, lluvias, viento y hasta granizo.

Alerta por tormentas: qué zonas estarán afectadas

Rige una alerta amarilla por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas por intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas de viento que pueden alcanzar los 80 km/h.

En Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza se prevén acumulados de lluvia de entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual, mientras que en La Pampa, los registros podrían oscilar entre 40 y 70 mm. Por su parte, Neuquén tendrá menores acumulados de lluvia, previstos entre 10 y 15 mm.

En los sectores de alta cordillera, las precipitaciones podrían presentarse mayormente en forma de granizo y/o nieve.

mapa_alertas (32)

Recomendaciones del SMN:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Alerta por fuertes vientos en varias provincias

Por otro lado, el SMN lanzó durante las últimas horas una alerta amarilla por fuertes vientos para este miércoles. “El área será afectada por vientos del sudeste con velocidades de entre 35 y 55 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h. Las intensidades más altas se esperan sobre el estuario del Río de la Plata”, indicaron.

La advertencia alcanzará toda la zona de la Costa Atlántica, desde la localidad de Magdalena hasta Miramar.

viento

Alerta naranja por altas temperaturas

Por su parte, el SMN confirmó que rige una alerta naranja por temperaturas extremas de calor para este jornada.

La ola de calor golpeará a la zona oeste de Chubut, el sur de Neuquén y el extremo suroeste de Río Negro. Según el organismo, las temperaturas en estas regiones alcanzarán valores muy elevados para esta época del año, con sensaciones térmicas que podrían superar los 40°C en algunos puntos.

mapa_temp_extremas (6)

Recomendaciones para evitar golpes de calor

Las autoridades sanitarias y el SMN brindaron una serie de consejos clave para prevenir complicaciones de salud ante las altas temperaturas:

Hidratate con agua segura, incluso si no tenés sed.

Evitá exponerte al sol entre las 10 y las 16 horas.

Usá ropa liviana, de colores claros y protección solar.

Reducí la actividad física intensa.

Mantenete en lugares frescos, ventilados o climatizados.

Prestá especial atención a bebés, personas mayores y con enfermedades crónicas.

En caso de síntomas como mareos, piel enrojecida y caliente, dolor de cabeza o confusión, se debe acudir al centro de salud más cercano.