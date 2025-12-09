Alerta por sarampión: investigan más de 90 contactos de la familia que viajó por el país con la enfermedad

Una familia rusa viajó por ocho provincias del país y generó gran alerta ya que no contaban con las vacunas correspondientes. La magnitud de un posible brote.

Semanas atrás se conoció que una familia rusa que vive en Uruguay viajó por Argentina entre el 13 y el 16 de noviembre afectados por un brote de sarampión . Todos se encontraban sin vacunación previa y habían regresado de un viaje a Bolivia cuando presentaron síntomas compatibles al volver a su país.

En medio de una estricta investigación que llevan a cabo desde el Ministerio de Salud para el control de un posible brote, se reveló que la familia habría tenido al menos 98 contactos estrechos que pudieron haber estado expuestos al sarampión.

Cabe recordar que la familia viajó por la Argentina con síntomas de sarampión durante casi 72 horas en tres ómnibus de larga distancia , a través de ocho jurisdicciones con paradas que incluían ascenso y descenso de pasajeros.

sarampion.jpg A pesar de estas cifras, los especialistas advierten que podrían encontrarse más casos en los próximos días.

Según indicó Infobae, este número corresponde al 64% de los contactos identificados hasta ahora, según el relevamiento llevado a cabo por el Ministerio de Salud, la Dirección de Epidemiología y las jurisdicciones informado por la cartera sanitaria.

Las autoridades indicaron que la ventana de contagio para la aparición de casos secundarios se extiende hasta el 12 de diciembre como fecha límite. Los contactos que ya fueron identificados permanecen bajo monitoreo activo, y se completaron esquemas de vacunación en quienes lo requerían.

Cómo fue el recorrido de la familia

La familia ingresó al país proveniente de Bolivia el 14 de noviembre y cruzó a Uruguay desde Colón (Entre Ríos) el 16, permaneciendo en territorio argentino durante aproximadamente 48 horas.

De esta forma, la investigación sanitaria se extendió a terminales y estaciones de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Entre Ríos, Jujuy, Santa Fe, Salta, Tucumán y Santa Cruz.

El tamaño territorial del operativo refleja cómo un único itinerario puede activar un despliegue nacional: 34 contactos residen en la provincia de Buenos Aires, 22 en CABA, 20 en Entre Ríos, siete en Jujuy, siete en Santa Fe, tres en Salta, uno en Santa Cruz y uno en Tucumán.

terminal de omnibus retiro

Toda la familia uruguaya infectada con sarampión

La alerta inicial a través del Centro Nacional de Enlace para el Reglamento Sanitario Internacional de Uruguay mencionó a una familia de cinco personas, con cuatro casos confirmados de sarampión. Finalmente, toda la familia tenía la enfermedad. Serían la madre y el padre, además de cuatro hijos de 21, 13, 14 y 9 años.

En Colonia Ofir y San Javier, localidades donde residen, dos escuelas y un liceo pasaron temporalmente a clases virtuales para evitar nuevos contagios e, incluso, las autoridades sanitarias realizaron un operativo de vacunación en torno a la zona rural, donde persiste cierta resistencia a la inmunización. Además, quedó aislada otra familia que los habría trasladado en auto desde Colón.

Por el momento, continúa la búsqueda de al menos otras 54 personas que podrían haber compartido viaje o espacios cerrados con la familia infectada.

vacunas sarampion.png

Este caso reactivó la preocupación por una nueva alerta epidemiológica de una enfermedad que se creía erradicada de la Argentina. La vacunación es la única forma efectiva de prevenir el sarampión y sus complicaciones.

El Calendario Nacional de Vacunación establece:

6 a 11 meses: doble viral ( dosis cero )

doble viral ( ) 12 meses: triple viral

triple viral 13 meses a 4 años y 11 meses: doble viral (dosis adicional)

doble viral (dosis adicional) 5 años: triple viral

Aclaraciones del Ministerio: