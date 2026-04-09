Alertas por viento y lluvia en el sur: el SMN advierte condiciones adversas hasta el fin de semana

Rigen avisos amarillos en la Patagonia por lluvias persistentes y ráfagas intensas que podrían afectar actividades.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió alertas meteorológicas para el extremo sur del país que se mantendrán durante jueves, viernes y sábado, con pronóstico de lluvias persistentes y fuertes vientos .

Según el organismo, los avisos son de nivel amarillo, lo que implica la posibilidad de fenómenos con capacidad de generar daños y complicaciones en actividades cotidianas. Las condiciones afectarán principalmente al sur de la Patagonia, donde se espera un escenario de inestabilidad durante varios días consecutivos.

Para este jueves, el SMN prevé lluvias de variada intensidad en sectores de Santa Cruz, especialmente en el suroeste provincial. Estas precipitaciones podrían extenderse también durante el viernes, generando acumulados significativos en cortos períodos.

El fenómeno responde al ingreso de un sistema de bajas presiones que impacta de lleno en la región, favoreciendo condiciones de inestabilidad que se sostendrán al menos hasta el fin de semana.

Lluvia y viento (1)

Vientos fuertes con ráfagas intensas

Además de la lluvia, el principal factor de riesgo será el viento. El SMN anticipa velocidades sostenidas de entre 40 y 65 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 90 y 100 km/h en Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Estas condiciones se mantendrán durante jueves y viernes, y podrían continuar el sábado, especialmente en zonas abiertas y costeras, donde el impacto suele ser mayor.

Alcance de las alertas

Las advertencias abarcan gran parte de la provincia de Santa Cruz y la totalidad de Tierra del Fuego, incluyendo ciudades como Río Gallegos, El Calafate y Ushuaia. En estas áreas, el fenómeno podría provocar interrupciones momentáneas en actividades diarias y dificultades en la circulación.

El nivel amarillo implica que, si bien no se trata de eventos extremos, sí requieren atención y medidas preventivas por parte de la población.

Alerta por viento

Recomendaciones oficiales

Frente a este escenario, el SMN difundió una serie de recomendaciones para reducir riesgos:

Evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor intensidad

Desconecta electrodomésticos y desconecta el suministro eléctrico si entra agua

Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento

No saques la basura.

No refugiarse bajo árboles o estructuras inestables

Tené precaución al conducir

Mantenerse informado a través de canales oficiales

Un fin de semana con condiciones adversas en el sur

Mientras el centro y norte del país atraviesa jornadas más estables, el extremo sur continuará bajo condiciones adversas al menos hasta el sábado, con lluvias intermitentes y viento persistente.

El pronóstico indica que la Patagonia austral seguirá siendo la región más afectada por este sistema, en contraste con otras zonas del país donde predominará el buen tiempo.

Para el viernes se espera que continúen las lluvias en el extremo suroeste de Santa Cruz, mientras que la alerta por vientos seguirá vigente en Tierra del Fuego.

El sábado las condiciones mejorarán para el sábado en la Patagonia y el clima desmejorará en el centro del país, donde Córdoba y San Luis estarán bajo alerta amarilla por lluvias.

De esta manera, el organismo sugiere mantenerse informado por los canales oficiales.