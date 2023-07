Apareció el correntino al que se le cayó el televisor de la moto: "Me lo quería llevar ya"

Luego de una campaña viral, encontraron al hombre de Corrientes , que llevaba un televisor de 65 pulgadas recién comprado y se le cayó cuando lo trasladaba en un moto . Sin embargo, aseguró que no sufrió daños y lo usa con normalidad.

El gerente de Noblex, la empresa que arma los televisores en el país, utilizó su cuenta de Twitter para informar que lograron contactarse con el hombre, quien envió un video en agradecimiento y aseguró que la pantalla funciona perfectamente.

"Apareció Seba, el pibe de la moto. Tipazo, vive en Corrientes y me contó que el TV está intacto, ¡me vuelvo loco!", celebró y luego anunció: "Para celebrar, habilito este finde en nuestra tienda ENVÍOS GRATIS en TV A TODO EL PAÍS y así poder alentar a las pibas el lunes. ¿Por qué? Porque soy #ElGarante", concluyó en referencia a la equivocación del protagonista al nombrarlo.

Apareció el joven que se cayó de la moto con un televisor.mp4

En el video que dura aproximadamente un minuto se puede ver a Sebastián ubicado delante de la pantalla que ya está instalado en un estante de su casa. "Soy el muchacho que se cayó en la moto con el televisor", comenzó presentándose.

"Me llamó el garante (gerente) de Noblex, me preguntó por mi salud, por el tema de la tele, y está bien la tele mirá", dice mientras muestra el televisor y le pide a su hijo que lo encienda. Esa era una de las principales dudas que tenían los usuarios que vieron el video en las redes.

Luego, respondió por qué no había pagado un flete para llevarla hasta su vivienda. "Me lo entregaban al otro día y me lo quería llevar ya", dijo y contó que tenía plata para pagar el traslado, pero le ganó la ansiedad de estrenar su nuevo plasma y lo llamó al hermano para que lo acompañe a buscarla en su moto.

"La tele, una máquina", aseguró y concluyó: "También me retó por el tema del casco y porque no pagué un flete, le agradezco al garante (gerente) de Noblex, pero gracias a dios está todo bien y le agradezco a toda la gente".