Árbitros agredidos en Comodoro Rivadavia: "Hoy por hoy, el fútbol está parado"

El representante de los árbitros , Carlos Motto, remarcó que la intención de los jueces no es parar el fútbol, pero que lamentablemente no pueden seguir así, esperando a que se llegue "a lo peor de lo peor”.

“De lo que surja de esta reunión se decidirá parar o no, la actividad del fin de semana", explicó Motto. Pero aclaró que, hasta tanto no se llegue a un acuerdo, mantendrán la postura de no dirigir. Es decir que, por el momento, el fútbol de Comodoro está suspendido.