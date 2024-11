Asesinaron a balazos a dos jefes de la barra de Rosario Central: les dieron entre 7 y 10 disparos

Embed

Con esta prueba, el Ministerio de Seguridad se vio obligado a reforzar la guardia policial en el centro de salud por desbordes con familiares de ambos fallecidos. En tanto, quien interviene en la causa es el fiscal Alejandro Ferlazzo, titular de la Unidad de Homicidios Dolosos, desde donde informaron que solicitaron "el relevamiento de las cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona, así como la toma de declaraciones a eventuales testigos, ya que se trata de una zona altamente concurrida, el levantamiento de rastros y la autopsia de ambos cuerpos”.

En el momento del asesinato, todavía había gente saliendo del Estadio, por lo que muchos aseguraron que se escucharon entre 7 y 10 disparos y otros tantos pudieron confirmar que fue desde una moto desde donde se originaron los disparos. Y, si bien no se conoce la causa exacta de por qué ambos jefes de la barra brava de Rosario Central fueron asesinados, se sospecha que todo se trató de un ajuste de cuentas.

Antecedentes

No es la primera vez que Bracamonte es el centro de situaciones violentas. Lo cierto es que hacía ya varios meses que no tenía permitido el ingreso al estadio por el derecho de admisión que aplicaba la institución sobre él. Es por eso que no estaba en la cancha al momento del hecho, sino a los alrededores, donde siempre se presentaba cuando su equipo juega de local.

Jefe Barra Rosario Central.jpg

El barra de Central ya varios años que es centro de distintas acusaciones y hechos violentos. Sin ir más lejos, el viernes había recibido una condena a prisión por violencia de género contra su ex pareja. Además, en lo que a él mismo respecta, ya había sido atacado en varias ocasiones y la última fue el pasado 10 de agosto, tras el clásico con Newell´s, también de local.

A su vez, el pasado 11 de febrero, en Los Álamos Club de Campo, el ingreso al country en el que residía, se dio una balacera protagonizada por dos hombres que pasaron en moto y dejaron una nota con amenazas hacia él. Luego de esto, los acusados a quienes señalaron desde las autoridades como "dos hombres en moto", se escaparon por la ruta.