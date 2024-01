Así fue la reunión de los gobernadores no K rumbo al tratamiento de la Ley Ómnibus

Los gobernadores no K, considerados "dialoguistas", se reunieron para el tratamiento de la Ley Ómnibus.

Los gobernadores denominados “dialoguistas" de todo el espectro no kirchnerista se reunieron en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) del barrio porteño de Retiro con el ministro de Interior, Guillermo Francos , para discutir correcciones a la última versión presentada por el Gobierno del proyecto de ley ómnibus , con el objetivo de perfeccionar la norma.

“ Tuvimos una reunión muy positiva con los gobernadores. Nos expresaron voluntad de acuerdo. El gobierno ya dijo que todo lo fiscal lo conversaremos más adelante con todas las provincias y el Congreso. No vamos a discutir temas fiscales en esta ley” , ponderó el integrante del Gabinete al retirarse del CFI, luego de una hora y media de reunión con los gobernadores.

Los gobernadores no se fueron con las manos vacías, ya que le arrancaron a Francos el compromiso de que el impuesto PAIS sea coparticipado en un 30% a las provincias.

Este tributo del 30% de alícuota se aplica sobre los montos de las compras de divisas para atesoramiento como también para compras con tarjeta de crédito o débito en el exterior o para bienes que se adquieren en divisa extranjera.

Al finalizar el cónclave, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, levantó el pulgar: “Se pudieron destrabar un montón de cosas. Hoy hay consenso en su gran mayoría".

De esta manera, los mandatarios provinciales habilitaron los diputados nacionales que representan a las provincias la que voten la Ley de Bases en la sesión convocada para el miércoles.

Ganada la batalla por las retenciones y la fórmula de movilidad jubilatoria, que fueron retiradas del proyecto con todo el paquete fiscal a raíz del duro revés al que se arriesgaba el Gobierno en el recinto, ahora los gobernadores pusieron el foco en las emergencias y facultades delegadas, además del procedimiento para autorizar privatizaciones, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES y la renovación del impuesto PAIS, que es coparticipable.

Luego que los gobernadores dieran a conocer uno de los puntos de posibles acuerdos, el Gobierno aclaró que el tema de coparticipar el impuesto PAÍS se va a discutir "más adelante"

El encuentro comenzó pasadas las 19 con la asistencia de los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Jorge Macri (CABA), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Claudio Poggi (San Luis), Marcelo Orrego (San Juan), Leandro Zdero (Chaco) y Carlos Sadir (Jujuy). Solamente estuvo ausente el mendocino Alfredo Cornejo, que está de viaje.

También estuvieron diputados nacionales con responsabilidades de liderazgo como Cristian Ritondo, Diego Santilli, Damián Arabia, Rodrigo de Loredo, Nicolás Massot y Emilio Monzó.

Qué se habló en la reunión de gobernadores

En la previa al encuentro, Pullaro sostuvo que el espíritu de la la reunión era “encontrar una salida al déficit fiscal que tiene la Argentina”, aunque advirtió que “el equilibrio fiscal de la nación no puede ser a costa del equilibrio fiscal de las provincias”.

“Fue retirado el paquete fiscal, que es la preocupación de muchas provincias y fuimos escuchados”, celebró el santafesino, pero señaló que las provincias no están dispuestas a “perder recursos para llevar adelante las obras”.

"Hoy venimos a dialogar y a encontrar puntos de equilibrio. Y que no sea a costa de las provincias el posible ajuste que se pueda llevar adelante", sumó Pullaro.

A su entender, “a nadie le sirve un Gobierno nacional con alto déficit fiscal que lo termine sosteniendo con emisión monetaria o alta inflación”.

720 (71).webp Maximiliano Pullaro, uno de los gobernadores presentes en la reunión de los "dialoguistas".

“Las propuestas tiene que ser equilibradas, donde no tiene que haber ni ganadores ni perdedores, donde no gane ni pierda el Gobierno nacional ni las provincias”, analizó. “Somos optimistas de que la ley pueda salir, no estamos lejos”, concluyó el radical santafesino.

Llaryora, en tanto, aclaró que quedan “muchos temas para discutir como la obra pública”. “Debe primar la voluntad de poder obtener una ley que sea buena para la Argentina, que cambie el paradigma y que demos una señal de acuerdo mayoritario”, expresó el cordobés.

A su entender, “hay muchos artículos donde podemos mejorar”, y manifestó la intención del grupo de gobernadores de “salvar a los sectores productivos y del trabajo”.

El gobernador cordobés reclamó por la renovación del impuesto PAIS, que caduca el 24 de diciembre próximo y coparticipa a las provincias el 30% de los recursos recaudados por ese concepto.

Por su parte, Valdés advirtió que “todos los impuestos nuevos que se crean en la ley son solo para la Nación y si nosotros (los gobernadores) no podemos compensar lo que nos debe la Nación, reaccionamos con justeza”.