Así se bajará la inflación a 18% en 2025: el plan del Gobierno

Por otra parte, cuestionó las predicciones del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), que proyectó a un 38% de inflación para el 2025, e insistió en los números expuestos por el mandatario. “Desde al menos el 10 de diciembre, el REM viene corrigiendo expectativas todos los meses a la baja; así que tengo fe en que el REM siga corrigiendo esas expectativas y convenga lo que nosotros estamos planteando; no dejan de ser, por supuesto, estimaciones”, planteó.

javier milei presupuesto presentacion congreso En su Presupuesto 2025, Milei contempla una baja de 18% de inflación.

¿Qué dijo Manuel Adorni sobre las ausencias?

Asimismo, Adorni desestimó la ausencia de legisladores opositores durante la explicación del jefe de Estado en el Congreso. “Cada uno es libre de ir o no ir a una invitación que hace el presidente. Quien no quiso ir habrá tenido sus motivos personales, políticos, ideológicos o no importa, de otra índole, y está muy bien porque nosotros apelamos a que cada uno se exprese en libertad”, remarcó.

“Sería extraño que se rechace el Presupuesto. Lo único que hace es garantizar que no vamos a dilapidar recursos. Entra en debate y se podrá debatir un montón de puntos, pero rechazar…”, puntualizó, y concluyó: “No nos metemos en lo que es el debate fino y las cuestiones legislativas, y en el caso ese no me quiero adelantar demasiado, pero es obvio que si no aprueban el Presupuesto deberemos seguir con el Presupuesto del año pasado”.

Una reunión clave

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se reunió con diputados oficialistas, del PRO y del MID a fin de diagramar la estrategia parlamentaria de cara al tratamiento que se avecina sobre el Presupuesto 2025 y leyes sobre desregulación económica.

A horas de que el presidente Javier Milei presentara la ley de gastos y recursos del 2025, Francos, junto al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mantiene un encuentro con legisladores de La Libertad Avanza, y de los bloques aliados.

360 (6).webp La reunión del Gobierno con diputados afines.

Fuentes oficiales señalaron que el objetivo es empezar a diagramar aspectos de la agenda legislativa, que tendrá como tema central el Presupuesto 2025, que proyecta una inflación del 18 por ciento, un crecimiento de la economía del 5 por ciento, y una meta de déficit cero.

Participan del encuentro, el presidente del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni y sus pares de bancada Nicolás Mayoraz, Santiago Santurio, Nadia Márquez y Carlos Zapata, del PRO su titular Cristian Ritondo, Silvana Giúdici, Alejandro Finocchiaro, Sabrina Ajmechet y Silvia Lospennato. En tanto, por el MID lo hacen Oscar Zago y Eduardo Falcone.

Además se encuentran presentes también el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, el vicejefe de Gabinete Ejecutivo, José Rolandi, y el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña.