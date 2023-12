Así será la asunción de Javier Milei: auto descapotable, palabras al público y cierre en el Colón

En cuando a si hay algún distintivo entre este paso de mando entre Alberto Fernández y Javier Milei y los otros que ya organizó, Faurie explicó, “mirá, me ha tocado en algún momento cuando asumió el presidente Macri trabajar en algo similar, quizás con un poco más de tiempo que en esta oportunidad, pero creo que es algo similar, ya con más experiencia en mi caso, de lo que se hizo con la transferencia de Cristina a Macri.

Con respecto a si hubo algún pedido especial de Javier Milei para ese 10 de diciembre, el organizador de la ceremonia dijo que, “solo hacerlo de una manera ordenada, prolija y nada en particular diferente de lo que correspondería ser”.

Luego Faurie explicó que, “la transición tiene la práctica que corresponde al Congreso de la Nación, el saludo a las delegaciones extranjeras, hay un servicio religioso, la acción de gracias, el Teatro Colón y también ocurre la Jura de Ministros. Todo eso en un mismo día”.

Jorge Faurie.jpg Jorge Faurie, especialista en ceremonial y protocolo, organizará el acto de la asunción a la presidencia de Javier Milei.

En cuanto a la posibilidad de que Milei haga algún acto público al aire libre, el organizador expresó, “la idea que hemos estado manejando es que él va a dirigir el mensaje a la Nación como es de práctica dentro del Congreso, que no va a ser un discurso terriblemente extenso como han acostumbrado otros. Será un poco más abreviado, quizás 30 minutos, y cuando él se retira del Congreso para ir a la Casa de Gobierno para el saludo de las delegaciones extranjeras, al salir a la calle, llamémoslo así, sobre la avenida Entre Ríos, va a haber una pequeña plataforma con micrófono para que él le dirija un saludo a la gente que estécongregada allí”.

Entre las delegaciones extranjeras vienen a saludar al presidente electo, Faurie adelantó que entre las confirmadas están el presidente de Paraguay, el de Uruguay, el de Chiley el Rey de España. En cuanto a la presencia de los mandatarios de Estados Unidos, China y Brasil, el organizador explicó que, “el presidente de los Estados Unidos, como el de China, no va habitualmente a ninguna transmisión del mando, salvo que haya un interés estratégico extraordinario y que tiene que ver con los intereses de la superpotencia”, mientras que Lula Da Silva “todavía no contestó porque está en viaje al exterior y la cancillería todavía no tiene instrucciones de qué contestar”.

La ceremonia de Asunción de Javier Milei

Si no hay modificaciones Milei será ungido como nuevo presidente argentino con una ceremonia que contará con diferentes pasos:

A las 11 de la mañana se llevará a cabo a la Asamblea legislativa en el Congreso de la Nación. Jura como presidente; luego el presidente hablará a la gente en la explanada del Congreso de la Nación.

Tras ello, Milei, a bordo de un auto descapotable, se trasladará a Casa de Gobierno donde saludará a las delegaciones extranjeras.

En horas de la tarde el presidente tomará juramento a los ministros de su gabinete en la Casa Rosada.

A las 19 participará del tradicional tedeum en la Catedral de Buenos Aires, Milei participa del tedeum. A las 20.30 se dirigirá al Teatro Colón donde será espectador de “Madame Butterfly”, interpretada por la orquesta estable del Teatro.