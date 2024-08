Aumentos a senadores: tras la polémica, decidieron dar marcha atrás

"Los aumentos que se le dan a los empleados durante tres meses, no es ese monto que se dijo públicamente, era de un 2% por mes: eran 2% para junio, julio y agosto. En el último mes se hubiera cobrado eso", completó.

Carolina Losada. Carolina Losada confirmó la marcha atrás en el aumento de los senadores.

Asimismo, subrayó: “Lo cuento para que los que están buscando tapar lo que realmente es importante en Argentina hoy”.

La postura de los senadores sobre Ariel Lijo

Por otra parte, insistió en rechazar la postulación del Poder Ejecutivo para que el juez Ariel Lijo forme parte de la Corte Suprema. “Hay cosas que también tenemos obligación como medios de comunicación que es explicarle a la gente las cosas que van a afectar su vida. El tema de Lijo, por ejemplo”, planteó.

“El juez Lijo tiene 32 denuncias y es uno de los tres jueces más denunciados en Comodoro Py y se está proponiendo como integrante del máximo tribunal. Eso afecta la vida de cada uno de los argentinos. Y está bueno que le contemos a la gente cómo afecta eso”, insistió la senadora.

ariel lijo.jpg

Para Losada, la seguridad jurídica es central por lo que anticipó que rechazará la propuesta de Lijo: “No podemos traicionar el voto de los argentinos. La gente votó transparencia y la transparencia incluye a la justicia porque es uno de los organismos fundamentales para que la transparencia exista”.

“No hay casta política si no hay una casta judicial que la ampara. Entonces no votemos casta judicial que la ampara. No votemos casta judicial. No le fallemos a la gente que quiere transparencia en la política, en la justicia y en todo lo que afecta la vida de los argentinos”, concluyó.

Qué había dicho Milei

El presidente Javier Milei calificó de “estafadores” a los senadores debido al aumento en las dietas del 6,5%, horas antes de que se confirmara la marcha atrás en el Congreso. Lo hizo desde la reja de Casa Rosada tras encabezar la reunión de Gabinete en el Salón Eva Perón.

Luego de saludar a varias delegaciones de niños que recorrían Plaza de Mayo desde el balcón, el mandatario sostuvo que los legisladores “perdieron la empatía con los argentinos de bien mostrando que son unos estafadores”.

“Que tomen consciencia de la Argentina que estamos viviendo”, reclamó el Presidente desde la reja de Balcarce 50 ante los periodistas acreditados luego de que la seguridad lo cercara.