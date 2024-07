Axel Kicillof descartó la polémica por el RIGI tras la mega inversión de GNL en Río Negro

Axel Kicillof confirmó que el RIGI no fue determinante para la decisión de YPF.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, comunicó que la decisión de no construir la planta de Gas Licuado Natural en Bahía Blanca es por "conveniencias técnicas y económicas" y no por estar o no adheridos al Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI).