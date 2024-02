Axel Kicillof "fantasea" con cerrar puertos y accesos

Polémicas declaraciones radiales

En una entrevista con Radio con Vos, Kicillof pisó el acelerador y enfatizó: “Si, como en el caso de Chubut, te corta la mitad de tus recursos y no lleva adelante sus obligaciones y sus funciones, pareciera que la reacción que debieran tener los gobiernos provinciales es ir en esa misma dirección. Pero ese es un camino de disolución nacional. Yo también puedo cerrar los accesos, los puertos. Si uno se pone a fantasear o pensar en decisiones de autonomía, o posibilidades incluso, hay muchísimas alternativas”.

Javier Milei Axel Kicillof.jpg

Además, reafirmó su apoyo al gobierno de Chubut y criticó la situación del país: “País en estado de disolución. Si al Gobierno nacional no le importan nada de nada, es una invitación a hacer lo que puedas o lo que quieras. Si cada uno se tiene que arreglar con lo que tiene, cada provincia y cada persona, nos invita a una sociedad espantosa, a un país absolutamente en estado de disolución. Parece que te quieren arrinconar”.

El gobernador alertó sobre el impacto de la quita del Fondo en la seguridad de la provincia de Buenos Aires: “Que la provincia de Buenos Aires necesita refuerzos presupuestarios para atender su seguridad no hay ninguna duda. En comparación con la Ciudad, la Ciudad tiene dos policías por cuadra y la provincia, 1 cada 80 cuadras. Y probablemente otras provincias necesitan más recursos, y vamos a acompañarlas. ¿Cómo va a impactar esto? En menos seguridad en la provincia de Buenos Aires, claramente”.

Embed

Sobre la posibilidad de acuñar una cuasimoneda como hizo La Rioja, Kicillof evitó contestar directamente pero señaló: “Nosotros tenemos obligaciones, tienen que seguir funcionando los servicios o los derechos que reconoce, porque si no la gente se queda sin escuelas, sin laburo, sin remedios”.

En cuanto al futuro, expresó su esperanza de que se pueda encontrar una solución sensata y racional a la situación, y criticó las teorías austríacas del Siglo XIX, anarcocapitalistas, comentando: “Yo estudié esas teorías, son completamente marginales, nadie cree en eso. Lo votaron, está bien, pero no votaron para no poder comprar remedios, no poder bajar en bondi, para no poder comprar en el supermercado. Y eso no lo dijo”.