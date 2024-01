Por enésima vez desde su asunción presidencial, el libertario decidió emprender una guerra dialéctica en X (ex Twitter); pero hubo un detalle insólito.

Cual Don Quijote luchando contra los molinos de viento, Milei parece necesitar enemigos sea cual sea el tema del que hable. Y si no existen entonces se los inventa, incluso si es fácil desmantelar la mentira. Así ocurrió en X, la red social que alguna vez supo llamarse Twitter.

Todo comenzó cuando una cuenta parodia del gobernador bonaerense, Axel Kicillof , publicó un texto sin imagen que rezaba "Presidente Milei, yo también tengo más años de estudio económico que usted. Licenciatura y Doctorado en Economía, Investigador Adjunto CONICET, Investigador Titular Instituto de Investigaciones Económicas de la UBA, dos veces Gobernador de la PBA. Y no me apañó ningún empresario".

Descubrir que se trataba de una cuenta fake era tan fácil como ver el arroba (@Kicilloveok) o ingresar al perfil, donde la biografía misma asevera "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires - fake". Aún así, Milei no se tomó el tiempo y terminó protagonizando una situación bastante particular.

Una insólita -e innecesaria- pelea

Citando ese tweet, Milei escribió al gobernador bonaerense por cuestiones varias, desde su desempeño como ministro de Economía (entre 2013 y 2015) hasta su accionar durante la pandemia de Covid-19. Eso sí: respondiéndole a alguien que no era Kicillof.

"Estimado gobernador Kicillof, creí que no era necesario recordarle que usted fue parte de la cartera de Economía de un gobierno que inició el ciclo de estancamiento del PIB y caída en términos per-cápita pese a contar con términos de intercambio fabulosos. A su vez, tampoco debemos olvidar su pésima gestión en el acuerdo con El Club de París y la coronación de su mala praxis en materia financiera con su catastrófico accionar en el caso de YPF", comenzó escribiendo Milei en su posteo.

A eso le sumó que "tampoco, los argentinos de bien nos vamos a olvidar de su accionar liberticida durante la pandemia. Por ende, sus diversos títulos no han ayudado a que los argentinos puedan vivir mejor, sino todo lo contrario. Es más, me parece que exageró en el cariño a la parte mala de la biblioteca, esa que no es parte de la solución sino del problema".

Rápidamente, el posteo se llenó de comentarios y de gente compartiendo la publicación y destacando la insólita pelea contra una cuenta falsa; pero al mismo tiempo aparecieron muchas cuentas de libertarios que aún así aseguraron que Milei había "domado" a Kicillof, una expresión usada en redes que suele apuntar a que el presidente ganó la discusión... aunque no existió tal discusión.

La realidad es que Javier Milei vuelve a protagonizar una innecesaria pelea en redes, como viene haciendo hace varias semanas; y alimenta las versiones que resaltan la mala gestión comunicacional del presidente. En las últimas horas cruzó a numerosos artistas, dando incluso los nombres, en su cuenta de Instagram.

A qué se debió la respuesta de Javier Milei

La "respuesta" de Javier Milei apunta al tweet de la cuenta fake de Kicillof, pero hay algo más detrás. Es un recordatorio de lo ocurrido días atrás entre el presidente y una Diputada.

En aquel momento, la diputada nacional de Unión por la Patria (UxP) Julia Strada le había dado una respuesta al jefe de Estado cuando éste, sin nombrarla, desestimó un comentario crítico a su gestión porque la legisladora, supuestamente, no poseía un título universitario de economista.