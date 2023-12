Axel Kicillof juró su segundo mandato con un discurso antimotosierra

El gobernador habló en la legislatura bonaerense y aseguró que "lo que falta no se consigue con motosierra, ni con ajuste".

Axel Kicillof , manifestó que los votantes de la provincia de Buenos Aires expresaron en las urnas que "lo que falta en este territorio no se consigue ni con motosierra, ni con ajuste y dijeron que no sobran derechos, ni Estado, sino que hacen faltan derechos y más y mejor Estado".

11-12-2023_el_reelecto_gobernador_bonaerense_axel.jpg El reelecto gobernador bonaerense, Axel Kicillof, presentó su plataforma política para los próximos cuatro años.

Además, el reelecto gobernador bonaerense, aseguró que la provincia de Buenos Aires "aporta casi el 40% de la coparticipación y recibe poco más del 20%". De este modo, invitó también a todos los partidos políticos "a trabajar para recuperar los recursos que le fueron quitados al territorio", al jurar su segundo mandato ante la Asamblea Legislativa.

Kicillof comprometió a "seguir transformando la Provincia" y a garantizar "más derechos y más Estado", a la vez que volvió a reclamar los puntos de coparticipación en función de lo que aporta el territorio provincial. "Los bonaerenses no nos eligieron para seguir haciendo lo mismo ni para mantener lo hecho. Nos eligieron para seguir transformando la Provincia. Ese es el contrato electoral que vamos a honrar en los próximos 4 años", dijo.

"Estamos ingresando en un escenario muy particular. Es uno de los pocos episodios en la historia de nuestra democracia en que fuerzas políticas tan distintas van a gobernar la nación y la provincia de Buenos Aires. Esto no es producto del azar, ni de un experimento, es el resultado de lo más sagrado que tiene la democracia, la voluntad popular", reconoció.

El mandatario bonaerense precisó que "los bonaerenses dijeron que no sobran derechos, que no sobra Estado. Exactamente al revés. Hacen falta más derechos, hacen falta más y mejor Estado. Sabemos que nada de eso se consigue sin recursos".

Cristina en la asunción de Axel Kicillof.png La exvicepresidenta estuvo presente en la segunda jura de Axel Kicillof y lo felicitó en su cuenta de X, antes conocido como Twitter.

"No soy el gobernador de una isla. Soy gobernador de casi el 40% de los argentinos cuya calidad de vida depende en mucho de lo que haga o deje de hacer el gobierno nacional. Sin embargo, la realidad es que a nivel nacional se perdió una elección y en una primera opinión sobre el resultado electoral creo que se lograron muchos avances, pero creo también que faltó más rebeldía, que faltó más justicia social, que faltó más distribución de la riqueza, que faltó más igualdad", remarcó.

No obstante, expresó su deseo de que "las cosas salgan bien" y sostuvo que le tocará "convivir con un gobierno nacional cuyas prioridades no compartimos, pero cuya legitimidad popular respetamos". Kicillof sostuvo que "el mandato que tenemos es defender lo que se consiguió y seguir trabajando por lo que falta. No esperamos que el gobierno nacional comparta plenamente estas prioridades, pero sí que las respete y que las acompañe".

Remarcó que "la libertad solo es posible si hay igualdad. La vida no es un mercado. Y la patria no se vende".

11-12-2023_la_ex_vicepresidenta_cristina_fernandez.jpg

La jura del Kicillof y su vicegobernadora Veronica Magario fue presenciada por la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y las Madres de Plaza de Mayo, Herenia Sánchez de Viamonte y Taty Almeida, además de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.