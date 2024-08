Baby Etchecopar aniquiló a Alfredo Casero: "Se te apagó la estrella"

El actor reposteó en su cuenta de X (ex Twitter) un recorte de video de Baby Etchecopar que un usuario compartió, acusándolo de "pautero": "Se entiende que al final esos "defensores" de la libertad de expresión no lo eran en realidad, más bien eran defensores de la pauta", escribió el tuitero.

A este análisis, Alfredo Casero agregó: “ Absolutamente, al revés, no entendés nada. La tele rasca en las redes de que hablar. Una palabra mía, por ejemplo, cambia la agenda en la tele, pero no es al revés" , sostuvo el humorista.

“La tele está muerta y no la mira nadie más que la gente mayor. Antes la miraban los niños, la tele no se le para más", finalizó.

Qué dijo Baby Etchecopar sobre Alfredo Casero

El conductor de “Basta Baby” citó el mensaje de Casero para contestarle: “Alfredo, no entiendo realmente tanto odio de tu parte. Estás peleado con la vida. ¿Qué paso? Se te apagó la estrella y lo lamento, pero no tengo la culpa de lo que te pasa o pasó”.

Baby Etchecopar.jpg Baby Etchecopar salió a cruzar a Alfredo Casero.

El periodista acusó al actor de querer vender una imagen de ‘defensor’ del pueblo: “Solo recordá que cuando vos nadabas con las ballenas nosotros con Brandoni luchábamos contra los K. No sos un paladín de la gente, Alfredo, solo querés vender un luchador demagogo pero llegaste tarde. Ya los sacamos".

"Y la pauta solo te importa a vos y a los K. Nunca la tuve ni la usé. Seguí intentando pero no conmigo”, cerró.

Cómo había sido el cruce en lo de Mirtha Legrand

El tono del programa que se emitió por la noche del sábado 17 de agosto fue de enojo, y "volaron platos" entre los invitados con la presencia de Casero, que se encargó de enfrentar a los invitados con su forma directa y sin rodeos de comunicar sus ideas. En el diálogo que entabló la conductora durante el encuentro, Etchecopar comenzó a contar una historia personal ligado a su trabajo como periodista e hizo estallar al actor.

“Voy a hablar por los compañeros periodistas y por mí, siendo un egocéntrico. Somos 40 que soportamos censura, son 40 teatros rotos, me echaron de canales, carpetazos, críticas, carteles en la calle. No todos somos iguales, no todos tenemos un sobre de cartas en casa…”, comenzó diciendo Baby mientras los restantes prestaban atención a su relato.

Baby-Casero-Video.mp4

Ante este inicio de relato del reconocido periodista, Alfredo salió al cruce con un tono de enojo: "No lo tendrás en casa, pero me vas a negar de que trabajan por pauta. Vos saliste en la tele diciéndolo adelante de lo de Fantino”. Luego de lo mencionado, Baby negó recibir pauta y la tensión escaló: “Yo no. ¿Vos escuchaste todo? ¿Me dejás hablar o hablás vos solo?”, a lo que Caseros retrucó: “¡No me grités!”.

Para aclarar sus dichos en el programa televisivo que conducía Alejandro Fantino, el periodista de A24 continuó: “Cortaron una parte. Yo la pase en mi programa, dije que me llamó (Horacio) Larreta para ofrecerme 120 mil pesos por mes. Fantino me dijo que estamos al aire y dije ‘sí, claro’. Y no los acepté y lo conté al aire. Nunca agarré un mango de nadie. Yo no soy ningún corrupto. Soy el que menos gana en América, no somos todos iguales”.

“Yo nunca cobré un solo sope, me hicieron mierda y me destrozaron por todos lados. ¿Entonces no viven de pauta?”, afirmó el humorista que nunca logró bajar el nivel de su enojo y terminó enfrentando a otros invitados como la periodista Mónica Gutiérrez.