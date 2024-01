Bajar la edad de imputabilidad, uno de los objetivos del ministro de Justicia de Javier Milei

"Al margen del delito en particular cometido, el chico muestra ya una conducta desviada. A partir de los 14, que es la edad que me gusta", amplió. A su vez, aseguró que tiene "casi 30 proyectos en el escritorio" y la mayoría se enmarcan en el mismo límite etario.

"Un chico de esa edad merece atención, no importa cuál es el delito" que haya cometido, dijo, y agregó que procurará garantizar "la reinserción social" y el acceso a la educación de ese menor condenado, porque de lo contrario "no sirve" el sistema penal.

mariano cuneo libarona.jpg Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia de Javier Milei.

En Argentina, los menores que tienen entre 16 y 18 años son punibles, aunque no pueden ser juzgados en procesos como si fueran mayores de edad, de acuerdo con lo establecido por la legislación actual.

Consultado acerca de si el proyecto apuntará a determinados delitos, respondió: "Para todos los delitos. Porque el chico, así sea un hurto, robo, abuso o demás, ya muestra una personalidad que merece atención y sanción. Entonces, dividir según los delitos, y dejar alguno sin castigo o educación, carece de sentido. Ese chico merece atención, no importa cuál sea el delito. Ese chico merece cuidado, atención, reeducación, trabajo y formación".

Por otra parte, indicó que "dividiría" el tema en dos facetas. "Una, en la que nos vamos a poner todos de acuerdo, con el régimen sancionatorio. Lo que yo aspiro es algo más. Son dos cosas. Primero, un sistema procesal distinto. No podés hacer el mismo juicio a un mayor que a un menor. Tiene que ser distinto", añadió.

"Lo segundo es lo más novedoso", continúo Cúneo Libarona. "No me sirve que un menor vaya a una cárcel con capacidad para 200 y hay 350", comentó. "Lo que yo quiero enfatizar en los menores es la reeducación, la resocialización, obligación de estudio, obligación de trabajo. Porque esos chicos tienen la posibilidad, que otros chicos no tuvieron, de volver a reinsertarse en la sociedad adecuadamente", se explicó el ministro.

"Yo no creo en la sanción, en los que dicen ‘vamos a castigar al chico de 14 porque tiene una personalidad desviada’. Yo creo que tenemos que darle herramientas para que pueda volver a insertarse en la sociedad", comentó.