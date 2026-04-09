Becas Progresar abril 2026: cuánto se cobra, quiénes pueden anotarse y los requisitos
A través de una resolución, el Ministerio de Capital Humano dio a conocer los alcances de las Becas Progresar 2026. ¿Cuánto se cobra, quiénes pueden anotarse y cuáles son los requisitos?
Mediante la Resolución 172/2026 -publicada en el Boletín Oficial-, el Ministerio de Capital Humano dio a conocer los alcances de las Becas Progresar 2026. ¿Cuánto se cobra, quiénes pueden anotarse y cuáles son los requisitos?
Las Becas Progresar constituyen el Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos que brinda apoyo para promover la formación académica y profesional. Se tratan de becas educativas que llegan de manera directa a cada destinatario, vinculada al cumplimiento de la regularidad en la asistencia a clase, a objetivos educativos y a la realización de actividades de extensión formativas.
Becas Progresar 2026: cuánto se cobra y requisitos
El monto actual de cualquiera de las Becas Progresar es de $35.000 mensuales y se paga a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
En la actualidad, existen tres clases de Becas Progresar:
- Progresar Obligatorio: dirigida a estudiantes que deben completar su educación secundaria, con el fin de asegurar la terminalidad educativa. La primera convocatoria 2026 para Progresar Obligatorio se encuentra abierta del 27 de marzo al 24 de abril de 2026. La beca está destinada a estudiantes que se encuentren cursando el nivel secundario.
- Progresar Superior: orientada a quienes cursan carreras de nivel superior, fomentando la continuidad en los estudios. Para Progresar Superior, el trámite dio inicio el 6 de abril y finalizará el 30 de abril de 2026 para quienes cursen el nivel superior y Enfermería.
- Progresar Formación Profesional: diseñada para quienes buscan adquirir un oficio o formarse profesionalmente, facilitando su inserción en el mercado laboral. Tendrá su apertura anual el 27 de abril de 2026 y se extenderá hasta el 27 de noviembre de 2026.
Para la inscripción en las Becas Progresar 2026, se debe estar registrado en la plataforma Mi Argentina y contar con una caja de ahorro o billetera virtual a nuestro nombre. La inscripción se hace a través de la web www.argentina.gob.ar/educacion/progresar.
Cómo anotarse en la Beca Progresar 2026
Pasos a seguir:
- Ingresar en argentina.gob.ar/progresar
- Hacer click en el botón de la línea a la que te querés inscribir en la sección Ingreso e inscripción por línea de beca. Te redireccionará al login de Mi Argentina.
- Ingresar tu CUIL y la contraseña de Mi Argentina. Al entrar, se autocompletarán tus datos personales.
- Responder la encuesta y completar tus datos académicos.
- Enviar el formulario.
- Recibirás por mail la respuesta o podrás verificar el estado de situación entrando a la página con el usuario y contraseña que creaste.
- Importante: los datos que se ingresan tienen carácter de declaración jurada y no se pueden modificar una vez enviada la solicitud.
Estos son los requisitos para acceder a una de las Becas Progresar 2026
Requisitos Progresar Obligatorio:
- Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal de 2 años en el país y contar DNI.
- Tener entre 16 y 24 años de edad cumplidos al momento del cierre de la convocatoria.
- La suma de los ingresos del estudiante y su grupo familiar no debe ser superior a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), excepto que los jóvenes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9 de la Ley 13478.
- Cumplir con la condición de alumno regular.
- Participar en actividades complementarias determinadas por el programa.
- Cumplir con las condiciones académicas establecidas en el Reglamento Progresar.
- Contar con el esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad.
Requisitos Progresar Superior:
- Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjeros con residencia legal de al menos 5 años en el país, con DNI.
- Estudiantes ingresantes: entre 17 y 24 años de edad.
- Estudiantes avanzados: hasta 30 años.
- Estudiantes de enfermería: sin límite de edad.
- La suma de los ingresos del estudiante y los de su grupo familiar no debe ser superior a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), excepto que los jóvenes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9 de la Ley 13478.
- Ser egresado del nivel medio y no adeudar materias al momento de la inscripción.
- Ingresar o estar cursando estudios en Universidades nacionales o provinciales, Institutos universitarios nacionales o Institutos de educación técnica superior, Institutos de formación técnica y de formación docente de gestión estatal. Existen excepciones para instituciones de gestión privada y estudiantes de enfermería contempladas en el Reglamento Progresar.
- Cumplir con las condiciones académicas establecidas en el Reglamento Progresar.
- Contar con esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad.
- Participar en las actividades complementarias que el programa determine.
Requisitos Progresar Formación Personal:
- Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal de 2 años en el país y contar con DNI.
- Tener entre 18 y 24 años cumplidos.
- Se extiende hasta 35 años para personas que no poseen trabajo formal registrado.
- Los ingresos del postulante y de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres (3) Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), no se considerarán como ingreso familiar las pensiones no contributivas por discapacidad.
- Realizar algún curso de formación profesional o trayecto formativo validado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y considerado estratégico por el Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción (CoNETyP).
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