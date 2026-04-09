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A través de una resolución, el Ministerio de Capital Humano dio a conocer los alcances de las Becas Progresar 2026. ¿Cuánto se cobra, quiénes pueden anotarse y cuáles son los requisitos? + Seguir en + Seguir en







Becas Progresar abril 2026: cuánto se cobra, quiénes pueden anotarse y los requisitos

Mediante la Resolución 172/2026 -publicada en el Boletín Oficial-, el Ministerio de Capital Humano dio a conocer los alcances de las Becas Progresar 2026. ¿Cuánto se cobra, quiénes pueden anotarse y cuáles son los requisitos?

Las Becas Progresar constituyen el Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos que brinda apoyo para promover la formación académica y profesional. Se tratan de becas educativas que llegan de manera directa a cada destinatario, vinculada al cumplimiento de la regularidad en la asistencia a clase, a objetivos educativos y a la realización de actividades de extensión formativas.

becas progresar 2024 portada.jpeg La primera convocatoria 2026 para Progresar Obligatorio se encuentra abierta hasta el 24 de abril de 2026. Becas Progresar 2026: cuánto se cobra y requisitos El monto actual de cualquiera de las Becas Progresar es de $35.000 mensuales y se paga a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).