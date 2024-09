Blanqueo de dólares: los puntos claves y todo lo que hay que saber de la prórroga

Si deposité dinero en una cuenta CERA hasta el 30/09/2024 ¿Cuándo podré retirarlo?

El dinero depositado en una cuenta CERA hasta el 30/09/2024 podrá retirarse a partir del 1 de octubre de 2024. Sin embargo, si realizas un retiro total o parcial, ya no podrás seguir depositando nuevos fondos en la cuenta CERA.

Por ejemplo, si una persona depositó u$s 50.000 en la cuenta CERA durante septiembre de 2024 y el 10/10/2024 realiza un segundo depósito de u$s20.000, pero el 11/10/2024 decide retirar u$s 10.000 de los u$s 50.000 iniciales, a partir de ese momento ya no podrá realizar más depósitos en la cuenta CERA. Sin embargo, podrá retirar los u$s40.000 restantes depositados en septiembre hasta el 31/10/2024. Los u$s20.000 depositados en octubre podrán retirarse a partir del 1/11/2024.