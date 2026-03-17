Bomba en el caso Yiya Murano: el hijo asegura que hubo otras tres mujeres asesinadas por su madre

El hijo de la envenenadora de Monserrat aportó detalles sobre tres fallecimientos que considera vinculados a su madre y que nunca fueron investigados.

Según su hijo, "Yiya Murano, la envenenadora de Monserrat", habría cometido más crímenes de los que se les imputaron.

El caso de Yiya Murano suma un nuevo capítulo tras las declaraciones de su hijo , Martín Murano , quien aseguró que su madre habría estado involucrada en otras tres muertes además de las que derivaron en su condena. Según afirmó, se trataría de episodios previos que no fueron investigados como homicidios.

María Bernardina de las Mercedes Bolla Aponte de Murano , más conocida como "Yiya" Murano o “la envenenadora de Monserrat” , fue acusada y detenida por envenenar y matar a tres mujeres , en el marco de una estafa, pero al parecer antes de esos hechos pudo haber asesinado a otras tres víctimas más.

Martín Murano remarcó que esos tres homicidios se produjeron antes de los crímenes de Carmen "Mema" Zulema del Giorgio de Venturini, prima segunda de "Yiya" , su vecina Nilda Adelina Gamba y de una amiga de esta última Lelia Elida "Chicha" Formisano de Ayala.

"Me cayó la ficha hace unos años y lo investigué bastante el caso hace un tiempo atrás. Había tres mujeres, también mayores de edad y casi sin familia, que invirtieron dinero. Eran señoras mayores solas y también fallecieron de manera misteriosa. Desconozco el lapso de muerte entre una y otra, pero fue antes de las tres víctimas que todos conocemos", remarcó Murano en declaraciones al programa "Tiempo de Policiales" que se emite por ATP Stream.

yiya murano Yiya Murano fue condenada por homicidio reiterado tras el envenenamiento de mujeres de su entorno cercano.

El hijo de "Yiya" planteó una comparación al hablar de estos hechos, ya que graficó: "Fue como si murieran de un balazo en la espalda tres vecinos de Carlos Robledo Pucho. Esto más que una duda es una certeza".

Murano atribuyó estas tres muertes a homicidios presuntamente cometidos por su progenitora -así le gusta decir de su vínculo con "la envenenadora de Monserrat"-, ya que también había "una amistad" entre las víctimas fatales y la asesina.

“Y aporto más detalles macabros. Dos de esas mujeres vivían en el mismo piso del edificio en el que vivía Jorge Eduardo Burgos, `el descuartizador de Barracas`. Ellas vivían en dos departamentos del tercer piso, en el otro vivía Burgos y en el cuarto piso vivía la hermana de Yiya. Podemos decir que mi infancia la pasé rodeado de Yiya y del `descuartizador` Burgos”, detalló.

El hombre al que señaló Murano fue acusado de asesinar y descuartizar a Alcira Methyger, quien primero fue la empleada doméstica y luego la pareja de ese criminal, en un hecho ocurrido en febrero de 1955 en un edificio de la calle Montes de Oca 280.

De esta manera, Martín aportó el dato de que a los tres homicidios que se le conocieron a Yiya Murano, podrían sumarse otros tres ocurridos años antes.

La serie de Yiya Murano

Martín Murano contó que "la miniserie que originalmente iba por Flow y ahora pasó a estar en El Trece, posiblemente se continúe, pero ya con una historia más ajustada a la realidad de lo que fue la primera parte, llamada `Yiya`".

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Respecto de su infancia, Martín recordó que él "tenía 12 años cuando Yiya cayó detenida y partir de ese momento" fue "criado por Ignacia, que era la empleada doméstica", pero luego pasó a ser su "mamá".

"Yo pensé que ella había sido detenida por algo referido a las estafas porque se hablaba de dólares, Bonex, mesas de dinero. Las salidas habituales de ella eran con amantes y estaba relacionada con gente de poder, pero no eran militares como se ve en la serie", relató.