Brutal agresión a dos mujeres policías adentro de un bar en medio de los incidentes en el Congreso

En el video se puede observar el momento exacto en el que las dos agentes quisieron entrar al bar y los clientes reaccionaron de inmediato.

Embed

La gente que estaba en el interior del comercio comenzó, mediante insultos, cantos y silbidos, a pedir que los policías se fueran. En ese ambiente tenso, un hombre comenzó a empujar a una de las mujeres que integran la fuerza porteña, y luego, a la otra.

Otros dos miembros de la policía intervinieron y se produjeron forcejeos y golpes con los clientes del local. La situación se puso tensa en cuestión de segundos y se tornó cada vez más violenta. Por los incidentes que se desataron en el acceso al bar cercano al Congreso, los vidrios de la puerta principal se rompieron justo al lado de los efectivos.

Las policías tuvieron que irse de lugar

Finalmente, uno de los hombres que se encontraba al frente de la multitud buscando impedir el paso de los policías, logró cerrar la puerta y los oficiales se retiraron.

Las imágenes se viralizaron rápidamente a través de las redes sociales. La zona se convirtió en escenario hostil en el que manifestantes en contra de la Ley Bases y fuerzas policiales se enfrentaron durante toda la tarde.

Jornada violenta en el Congreso

Durante la jornada de este miércoles 12 de junio, mientras dentro del Congreso de la Nación se debate la Ley de Bases, afuera se congregaron miles de manifestantes de diferentes organizaciones políticas y autoconvocados.

Por la tarde, la policía avanzó contra los manifestantes y lanzaron gas pimienta, que afectó hasta a jubilados y diputados que tuvieron que ser atendidos por personal de salud.

La violencia escaló cuando manifestantes prendieron fuego un automóvil de Cadena 3, el medio periodístico cordobés.

El desgarrador relato del periodista al que le prendieron fuego el auto

Se trata de Orlando Morales, quien vivió en primera persona el ataque contra el vehículo. Momentos después del hecho, el cronista salió al aire en el programa “Viva la radio” del mencionado medio cordobés y contó, sin poder contener su angustia, cómo fue el momento en el que los protestantes se encimaron al rodado para vandalizarlo.

“No lo puedo creer. Hijos de re mil puta. Me pegaron. Iba a sacar el móvil y me lo dieron vuelta. No se puede creer”, comenzó diciendo el hombre aún consternado por lo que acababa de suceder.

Embed

Mientras desde el piso los conductores le pedían al periodista que se tranquilizara, Morales no pudo ocultar su enojo y tristeza ante la situación y respondió: “No, qué tranquilo. Estos son los inadaptados. Estos son unos sinvergüenza, unos caraduras. Encima yo estaba arriba del móvil. Me sacaron de un brazo, me tiraron al suelo, lo dieron vuelta y lo quemaron. No se puede creer”.

“Lo que ocurrió no es democracia”. Fue entonces cuando no pudo contener sus lágrimas y rompió en llanto. “Estoy tan angustiado, estoy tan angustiado, estoy tan angustiado”, repitió el periodista que resultó herido durante la protesta. Y agregó compungido: “Este no es el país que yo quiero para mis hijos, te digo la verdad. Esto yo no quiero para mis hijos, no puede ser”.

“No puede haber gente tan malvada” y dijo que en el país se necesita hablar y dialogar para solucionar las cosas, pero no realizar actos de este estilo.

Finalmente, el periodista concluyó: “Desde el 92 que estoy en la calle y nunca me pasó esto. Me pasó a mí, pero le podría haber pasado a cualquiera. Es angustiante”. Morales, según informaron sus compañeros, debió ser atendido por el SAME debido a las lesiones que sufrió durante el episodio.