Cambia la forma de renovar la licencia de conducir: cuáles son las novedades

En ese sentido agregó que la licencia verifica que una persona pueda conducir y que se seguirán implementando los controles para prevenir accidentes. "El registro se va a tener que sacar como en la actualidad. A los 5 años hay que presentar el psicofísico para verificar que la gente no tenga un deterioro en su capacidad. Si tenés una persona que te puede certificar eso no es necesario que acerque al registro para hacerlo, pero si tiene que enviarlo porque si no lo hace se le cae la licencia", explicó.

"Vamos seguir con los controles, pero ya no implicarán la presencia física de la persona, sino que los podrán hacer de manera remota", agregó Federico Sturzenegger y luego señaló que las personas mayores de 60 años si deberán seguir haciendo el trámite presencial.

Los cambios que expertos proponen para obtener la licencia de conducir

-El procedimiento debe garantizar simplicidad, transparencia, profesionalidad, máxima exigencia, objetividad, y razonabilidad.

-El otorgamiento de la licencia de conducir debe seguir siendo una facultad exclusiva del Estado, sin perjuicio que en cuestiones técnicas puede incluirse en el proceso a instituciones y/o profesionales especialistas que aseguren los objetivos.

-No debe confundirse período de vigencia de la licencia de conducir con irrevocabilidad o derecho adquirido vitalicio; lo que se debe superar es la idea de la limitación temporal.

-Perfil laboral del personal que recepte los exámenes teóricos y prácticos, con título o formación profesional vinculado a la temática.

licencia-conducir- Santa Teresa 2.jpg Con las reformas que implementará el Gobierno, no será necesaria la presencialidad para renovar la licencia de conducir. Foto: LMNeuquén.

-La obtención de la primera licencia de conducir debe ser el momento trascendente, en donde el Estado tiene que concentrar todos los recursos técnicos, predisponer los procesos de calidad más exigentes y un alto estándar de profesionales que participen en las evaluaciones.

-Un proceso efectivo de obtención de la primera licencia permitiría que la primera renovación no sea necesaria antes de los diez (10) años, o incluso más en personas de menos de 45 años.

-En caso de suspensión o cancelación de la licencia, se deberían repetir todos los exámenes de primera licencia una vez que se cumpla el vencimiento de la sanción.

-Si se generaran reiteradas infracciones o participación en una cantidad excesiva de siniestros viales, deberían revalidarse los conocimientos teóricos del conductor.

-No resulta conveniente, que la renovación de las licencias pueda denegarse por multas pendientes de pago, aunque ello corresponda ante sentencia firme dispuesta por juez o tribunal competente.

-Debe acordarse la existencia de una sola licencia de conducir en todo el país, sujetas a un mismo procedimiento de obtención.

-Establecer, para la primera licencia, un modelo de revisión psicofísica vinculada a las aptitudes y capacidades para conducir vehículos, a lo que se agrega una declaración jurada del propio aspirante, en la que debe comunicar inmediatamente al centro emisor cuando esas aptitudes se vean disminuidas o perdidas.

-Potenciar la base de datos vinculados a los antecedentes de tránsito, en donde pueda accederse a las infracciones labradas, las sentencias firmes en materia contravencional y penal, y los siniestros viales con lesionados o muertes en los que se haya intervenido.

-Incorporar tecnología como los simuladores para mejorar la calidad y la efectividad del proceso de aprendizaje.

-No permitir el agregado de impuestos, tasas o sellos que no tengan directamente que ver con los servicios que se requieran para la obtención de la licencia de conducir.