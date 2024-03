Cambios en los pagos con tarjeta: cómo deberán adaptarse usuarios y comercios

Además, los comercios deberán tener una terminal inalámbrica para hacer la operación y poner el dispositivo a disposición del cliente para que pase la tarjeta. Como la Cámara Argentina de Comercio y Servicios advirtió que la implementación de la medida podría demorar mientras los comercios consiguen el posnet inalámbrico, se estableció un plazo de adecuación de seis meses. Mientras esté vigente este plazo, el comercio seguirá pidiendo el DNI para verificar la identidad del titular de la tarjeta.

Tarjetas de Créditos. Las compras con tarjetas de créditos volverán a tener cambios para evitar estafas.

Más allá de la vigencia del plazo de adecuación, no hay un verdadero impedimento tecnológico para implementar la medida porque el cliente puede acercarse al dispositivo a hacer el pago. En efecto, el comercio que no tenga posnet inalámbrico deberá invitar al consumidor hasta la caja, cargar los datos en la terminal, y dar vuelta el equipo para que la persona pase la tarjeta.

Con estas modificaciones para pagar con los plásticos, el Gobierno busca evitar diferentes tipos de fraudes, como la clonación de las bandas magnéticas o que las tarjetas sean fotografiadas de frente y contrafrente.

Crecimiento del uso de tarjeta

Según un reciente informe del Banco Central, en enero creció 20% interanual y 5,1% mensual el uso de las tarjetas de crédito, con 138 millones de pagos por un total de $ 3,2 billones. Fue el nivel más alto de los últimos cuatro años y mantuvo la tendencia de diciembre, cuando las operaciones crecieron 14,4% en cantidad y 9,7% en montos.

Algunos analistas sostienen que el crecimiento que vienen teniendo las tarjetas de crédito en cantidad de operaciones es mayor al registrado en montos, lo que mostraría que los plásticos se estarían usando más para compras más chicas. De hecho, un reciente informa del INDEC mostró que en diciembre las tarjetas de crédito fueron el medio de pago más usado en los supermercados en el último año, por encima de las tarjetas de débito y el efectivo.

Sobre los consumos en dólares con tarjeta, un informe de First Capital Group aseguró que en enero crecieron 29,5% interanual y 17,8% mensual, por un total de US$ 338 millones. “Se observa un crecimiento importante del saldo a pesar de que el tipo de cambio a aplicar más los impuestos no son convenientes para el usuario de tarjetas en el exterior. La normalización del tipo de cambio más impuestos debería ser una prioridad para no perjudicar a los consumidores”, sostuvo.