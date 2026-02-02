Caputo negó que Argentina reciba un préstamo para pagar los vencimientos al FMI

El ministro de Economía Caputo desmintió la información que señalaba que desde Estados Unidos le habían girado al Gobierno más de 800 millones de dólares.

Este lunes por la mañana, el ministro de Economía Luis Caputo negó que Argentina reciba un préstamo para pagar los vencimientos de febrero al FMI.

En vivo por radio Mitre, Caputo aclaró de qué trata el giro de US$ 808 millones que el Tesoro de Estados Unidos le hizo al país. Se trata de 'un movimiento normal' antes del pago de vencimientos al Fondo Monetario Internacional ( FMI ).

"Tenemos que pagar los intereses al FMI, que no se paga con dólares sino con DEGS. Hay que comprarlos. Entonces, se lo compramos al vendedor de DEGS, el Tesoro de Estados Unidos. Es una operación común", aseguró en su diálogo con Eduardo Feinmann.

"No es nueva deuda. Estamos cancelando deuda", explicó el funcionario. Y agregó: "No hay ayuda de nada, es una operación técnica".

Embed

La operación se concretó el 29 de enero, apenas horas antes del vencimiento y el pago al FMI es por US$830 millones. Los depósitos en dólares del Tesoro en el Banco Central (BCRA), ascendían a US$156 millones al miércoles pasado, última fecha de publicación del informe diario de la entidad monetaria. Por lo que a Economía le faltarían casi US$674 millones.

En su diálogo con Mitre, el funcionario también respondió a una publicación del ex titular de Hacienda, Domingo Cavallo, quien cuestionó la estabilidad cambiaria. "El tipo de cambio no es un tema", afirmó y aseguró que el valor del dólar sería otro si no fuese por la intervención del Banco Central (BCRA).

Los vencimiento con el FMI en el resto del año

Luego del pago de este lunes, el primero de una serie de compromisos con el organismo internacional, al país le restan en lo que queda del año vencimientos por 3.218,6 millones de DEGs que, a cotización actual equivalen a US$4.667 millones.

Según detalló el Fondo en su página web oficial, el último desembolso se realizará en las vísperas de Navidad, el 24 de diciembre y por un monto de de 250 millones de DEGs, unos US$362 millones.

caputo fmi.png

Las operaciones del país con el Tesoro de Estados Unidos

El pasado 15 de octubre, la Argentina ya había recibido USD 872 millones en DEGs para cancelar intereses con el FMI el 1° de noviembre. En aquella ocasión, el Banco Central también había usado pesos para hacerse de los derechos especiales, en el marco del intercambio de monedas con Estados Unidos.

Durante la campaña electoral, además, el Banco Central llegó a activar USD 2.500 millones del swap con el Tesoro norteamericano para intervenir en el mercado cambiario y cumplir con pagos al Fondo, con el objetivo explícito de evitar una devaluación.

scott bessent swap

En enero, el Banco Central logró comprar USD 1.100 millones, tras un giro en la política cambiaria que ajustó las bandas al ritmo de la inflación de los dos meses previos y activó un plan de compras más agresivo. Ese movimiento fue bien recibido por el organismo: hace apenas diez días, Kristalina Georgieva elogió en Davos, ante Luis Caputo, la acumulación de reservas y la "fuerte performance" de la economía.