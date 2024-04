Carlos Rodríguez, fue asesor de Javier Milei y ahora lo defenestró: "El ajuste no es sostenible"

En cuanto a las medidas económicas del Gobierno, el discípulo de Milton Friedman en la Universidad de Chicago, alerta sobre las deficiencias del programa de ajuste y la ausencia de un plan de ingresos. Y, ante todo, advierte sobre los efectos de la recesión. “Estamos yendo a una depresión económica y no veo cómo se va a recuperar la caída de la inversión”.

¿Cómo se sale de la recesión?

Con respecto a la recesión y un plan de estabilización, el experto explicó que, “Milei tiene un modelo de ajuste con una sola variable en mente: la tasa de inflación. El problema es que no hay un plan económico para atacar el equilibrio fiscal. Ha habido una brutal reducción del gasto en todos los ítems de la administración nacional, desde las transferencias a las provincias, la obra pública y los sueldos”.

“Yo no veo un plan. No se les transfiere plata a las provincias. ¿A cuáles? A todas. ¿La seguridad y los sueldos? No se da plata a nadie. ¿Obra pública? Se suspenden todos los pagos de obra pública. Milei tenía un plan para transferir la obra pública al sector privado a riesgo. Pero eso no apareció más. Simplemente se cortó el presupuesto. En algún momento las vías o trenes o rutas van a empezar a fallar”, señaló Rodríguez.

La cuestionada Ley de Bases

Al opinar sobre la cuestionada Ley de Bases, el DNU y las reformas que pretenden desde el Gobierno, el economista explicó, “si no te aprueban las reformas, ¿es apropiado parar el financiamiento de todo? Hay un brutal ajuste en el gasto, base caja, que no parece seguir ningún patrón. Pero reducir el gasto en sí mismo no es una meta sostenible o deseable. Es concordante con la meta de reducir el déficit y la inflación. La población no entiende, el FMI está feliz y los tenedores de bonos están contentos con cobrar en junio el AL30. Entonces, baja el riesgo país. No importa de dónde sale la plata, mientras la plata esté. Ojo con esos indicadores”.

“Hay que bajar el déficit, pero eficientemente. O sea, hay que reducir las áreas del sector público que no son productivas y tratar que el costo del sector privado sea el mínimo posible. No se puede poner impuestos a rajatabla. El programa original era dolarizar y ahora estás pesificando todo”, advirtió.

¿Llegarán las inversiones al país?

Al referirse a las posible inversiones que podrían llegar al país, Rodríguez dijo que "sin un plan sustentable, ¿quién va a invertir? No hay señales para invertir, consumir y gastar. La única señal es ´escondé la plata que tenés porque te la sacan´”.

Cuando se le preguntó sobre una reactivación económica en forma de “V”, el economista fue tajante, “no veo una reactivación en forma de V porque eso viene cuando simplemente tuviste un susto exógeno, como ocurrió con el Covid. Era un virus que jodió; cuando pasó el susto, toda la capacidad instalada, la infraestructura y las reglas de comportamiento siguen siendo las mismas”.

“Acá la Argentina no es la misma. El 10 de diciembre pasó algo. Les licuaste a los jubilados el 50% de sus haberes, pusiste un impuesto PAIS, querés reponer el impuesto a las ganancias. Están los liberales gobernando, no los peronistas. Hay un cambio fundamental en la estructura. Por más que cuenten la historia de que es culpa de Massa y los Kirchner, generaron una recesión de la gran flauta. Al mercado no lo va a convencer de otra cosa”, agregó Rodríguez.

La relación de Carlos Rodríguez con Javier Milei

Carlos Roríguez. Javier Milei.jpg Carlos Rodríguez se distanció de Javier Milei, "nunca lo asesoré, usó mi nombre, nada más".

Sobre si Milei no genera confianza en los mercados, el economista señaló, “tomó medidas sin ton ni son, sin una estructura o un plan económico y, sobre todo, sin el apoyo político. Entonces, no convenció a nadie”.

“Más que nada fue un plan licuadora. Y al plan motosierra no se lo ve mucho. Lo único que hizo fue paralizar la obra pública y anunciar despidos selectos. Muy lindos y los apruebo, pero son contratos que vencen. El sector público debe tener millones de empleados. Acá hay que cerrar dependencias públicas, pero no lo hacen”.

Para finalizar la entrevista, y a la consulta de cuánto cambió Milei respecto de las charlas que tenían durante la campaña, el economista fue muy claro y dijo, “nunca lo asesoré. Usó mi nombre, nada más. Y yo caí como un chorlito. Fui un viejo estúpido: hablaba de “las fuerzas del cielo” y me comí el verso de que Milei era algo distinto, que iba a conseguir lo que decía. Nunca me dio bola ni me pidió un consejo. Tampoco me dejaban hablar en los medios”.