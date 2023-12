Carlos Soratti seguirá al frente del Incucai

Entre 1995 y 2003 fue presidente del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Buenos Aires (CUCAIBA) y primer Director de la Dirección de Coordinación, Programación y Ablación (DICOPROA), en la Ciudad de Buenos Aires.

Entre 2005 y 2015 ocupó también la vicepresidencia de la Red Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante y representó a Argentina en la Comisión Intergubernamental de Donación y Trasplante de la Reunión de Ministros de Salud de Mercosur, desde su creación en 2006 hasta 2015.

En 2006 presidió el Comité Organizador del Segundo Día Mundial para la Donación y el Trasplante realizado en Argentina. En 2011 fue Presidente del 11th Congress of the International Society for Organ Donor and Procurement (ISODP) realizado en nuestro país.

A lo largo de su trayectoria, Soratti recibió numerosos reconocimientos, entre los cuales se encuentran el Premio Mercosur 2013 al Mérito en Salud Pública de los Estados Partes y Asociados y el Premio Fundación ISALUD por la trayectoria. Es además Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Misiones.

Durante su gestión en el INCUCAI y con la premisa básica de incrementar la donación y el trasplante, a partir del año 2003 se implementó en nuestro país el Programa Federal de Procuración de Órganos y Tejidos, el cual incorporó la figura del Coordinador Hospitalario de Trasplante como impulsor de la generación de donantes desde el interior de los hospitales.

Con la puesta en marcha del Programa se logró un gran crecimiento de los trasplantes en nuestro país; la actividad de procuración de órganos, reflejada en el índice de donantes por millón de habitantes, pasó de 6 en 2002 a 15.1 en 2012, posicionando a la Argentina como una referencia regional en la materia.

Según la Central de reportes y estadísticas del Incucai, este año se realizaron en el país 1.708 trasplantes, 769 personas donaron sus órganos y 7.175 personas "necesitan un trasplante para salvar su vida en este momento".