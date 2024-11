Caso Fabiana Sirino en Misiones: juguetes, caramelos y ropa infantil en la casa del único detenido

La mamá de Sirino, la niña de 8 años que fue abusada y asesinada de 13 puñaladas por su vecino en Misiones, contó detalles del caso y del momento en el que hallaron a su hija en grave estado tras ser atacada.

"Mi hija fue a la escuela para entregar un trabajo. Cuando llegó la tarde y no volvió, empezamos a preocuparnos. Fuimos a buscarla, y la encontramos tirada, toda lastimada. Sus hermanos empezaron a gritar para que su papá corriera porque pensaban que ya estaba muerta, pero no, se movía", explicó Camila Shunque.

Fue en medio del traslado donde la nena logró decir quien la atacó: "Con su último aliento, señaló a 'Nanico'".

La madre de la nena recordó acerca del acusado: "En ese momento se acercó a ver si necesitábamos ayuda y preguntó 'Fabiana, ¿quién te hizo esto?'". "Estaba raro. Parecía enojado, transpirado, con fuerte respiración", sumó Shunque.

La autopsia reveló que la menor fue violada y asesinada de 13 puñaladas y que también recibió varios golpes.

"Queremos que se pudra en la cárcel", reclamó la mujer y recordó lo último que dijo su hija: "Me decía 'me voy a morir, me duele el corazón'".

image.png

Cómo fue el asesinato de Fabiana Sirino

El asesinato sucedió el viernes por la tarde en la localidad misionera de 25 de mayo, cuando Fabiana Sirino debía regresar del colegio.

Sin embargo, eso no ocurrió y los familiares iniciaron una intensa búsqueda, la cual finalizó horas después con la aparición de la niña malherida a 200 metros de su vivienda. El agresor se escapó creyendo que Fabiana estaba muerta.

De manera inmediata fue trasladada hasta el hospital local y fue durante el camino donde Fabiana Sirino les advirtió a sus papás que su vecino, apodado Nanito, era el responsable.

“Ella dijo ‘Nanico me hizo esto’”, relató el padre al diario El Territorio. La referencia de la víctima era para un hombre de 34 años, conocido de la zona y ahora detenido por el hecho, al que días antes del crimen su familia le había comprado un machete y una linterna.

La desgarradora noticia de la muerte de la niña provocó la reacción de familiares y vecinos de la localidad para que la Policía detuviera a Marcelo Daniel Müller, de 35 años, sospechado de ser el autor material del crimen.