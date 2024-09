Caso Germán Kiczka: denunciaron a un diputado por incitar a drogar adolescentes para cometer abusos

Luego, la conversación en vivo, continúa cuando, con un gesto polémico, Puerta expresa: “Y al tercer mate, chau”.

puerta kiczka

Ante este escenario, el abogado decidió realizar una denuncia penal para que se investigue a Puerta por sus aberrantes dichos en los que promueve una droga para, en lo que se entiende, abusar a mujeres.

“Estamos ante un hecho gravísimo, y no es tolerable que un funcionario público, y más aún un representante del pueblo, promueva estas prácticas”, expresó el letrado en diálogo con Misiones Online.

La denuncia se da a conocer al mismo tiempo en el que el diputado se pidió licencia por 20 días en la Legislatura por “motivos personales”. Esta decisión se relaciona a que Puerta se ausentó de las últimas dos sesiones, una de ellas donde se confirmó la expulsión de Kiczka de la legislatura.

Caso Germán Kiczka: cómo sigue la causa

Tras una semana de estar prófugo, el diputado acusado de pedofilia, Germán Kiczka, fue detenido durante la noche del 28 de agosto. La captura ocurrió luego de que una mujer lo reconociera y se comunicara con la Policía de la localidad de Loreto, en Corrientes.

Julia, la vecina del camping, contó que al no tener suministro de electricidad en su hogar no seguía al día las noticias, sino que las miraba desde su celular con menor frecuencia. “Revisando el teléfono me encontré con la cara de este señor. Entonces me asusté y casi me agarró un infarto”.

La mujer relató que vio por primera vez a Kiczka a fines de la semana pasada y que, hasta que las autoridades lo encontraron, hablaba con él todos los días. “Desde que estuvo acá, él se sentaba a un metro mío y conversábamos”, contó Julia, y explicó que esos diálogos eran “como los de cualquier persona”.

La detención ocurrió cerca de las 21. La vecina aseguraba que también lo había visto hacía algunos días en una zona cercana a un camping. Fue allí cuando una patrulla se dirigió hasta el lugar y detectó el Toyota Corolla color blanco en el que Kiczka se había escapado de su provincia. Al ver a los policías, el acusado dio un nombre falso, pero luego aportó su DNI y su identidad real.

24 horas después, la Policía de Misiones detuvo a su hermano, Sebastían Kiczka, también acusado de pertenecer a una red de pedofilia. A día de hoy, ambos permanecen con prisión preventiva y la causa se encuentra en etapa de investigación. Formalmente, ambos están imputados por tenencia, consumo y distribución de material de abuso sexual infantil.