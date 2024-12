Caso Loan: el desesperado pedido de los padres a 6 meses de la desaparición del nene correntino

El dolor y la incertidumbre se reflejan en cada palabra de los padres de Loan. José Peña, el padre del niño, expresó en diversas ocasiones que la familia no pierde la esperanza. "Estamos todos los días pensando en él y queremos saber la verdad. Seguimos luchando", afirmó. Sin embargo, la angustia de su madre, María Noguera, es evidente.

Habló un perito del caso Loan: "Estamos cerca" El pequeño Loan sigue desaparecido.

Con lágrimas en los ojos, la mujer relató su profundo dolor: "No puedo hablar, estoy destrozada, son seis meses que no sé nada". La culpa que la atormenta por haber enviado a su hijo a visitar a su abuela Catalina, quien no tenía una relación cercana con el niño, parece pesarlo más que nunca. "Estoy muy dolida, porque yo lo mandé para que vaya a ver a su abuela", expresó María, visiblemente afectada.

El círculo familiar bajo sospecha

La investigación por la desaparición de Loan Peña tuvo giros sorprendentes, dado que siete personas del círculo cercano a la familia han sido detenidas. Entre ellos se encuentran la tía de Loan, Laudelina, y su prima Macarena. Este giro provocó un gran impacto en los padres del niño, quienes no pueden concebir cómo personas tan cercanas a su hijo pueden estar involucradas.

José Peña manifestó el dolor que siente por la situación: "Que involucren a la familia duele mucho, queremos saber la verdad, qué pasó, qué hicieron". La familia continúa luchando por respuestas, convencida de que el niño está con vida y esperando que los acusados revelen lo que ocurrió. María Noguera, por su parte, no duda en exigir a los detenidos que hablen: "Las que tienen que hablar son Laudelina y Macarena, tienen que decir la verdad", pidió en su desgarrador testimonio.

Caso Loan 1.jpg

Una Navidad marcada por la ausencia

Para los padres de Loan, la Navidad no será un tiempo de celebración. La ausencia del niño se sentirá más que nunca, y las costumbres familiares serán un recordatorio constante del vacío que ha dejado. "No vamos a tener fiestas. No tuvimos ni ganas de armar el arbolito, porque sé que a Loan le gustaba", comentó María Noguera. La fecha, que para muchos representa alegría y unión, se convierte en una carga emocional para la familia Peña, que continúa esperando alguna noticia que les dé paz.

A seis meses de la desaparición de Loan, las preguntas siguen sin respuesta y la familia vive con la esperanza de que algún día se revele la verdad. El caso sigue siendo un misterio que mantiene en vilo a todo el país, mientras los padres de Loan luchan por encontrar justicia y por recuperar a su hijo.