Caso Loan: la hija de Laudelina contradijo a su madre y denunció amenazas

Macarena, hija de Laudelina copia.jpg Macarena, hija de Laudelina, luego de declarar.

Asesores legales de Macarena dejaron trascender que la joven también iba a decir que su madre recibió importantes dádivas por declarar que el 13 de junio Loan fue atropellado por la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava y el ex oficial de la Armada Carlos Pérez.

Según informaron fuentes de la investigación del caso citadas por TN, Macarena indicó que a su madre le ofrecieron una casa, una moto y un auto para que sostenga la hipótesis del accidente.

La sobrina de Laudelina también la contradijo: "Para mí, no hay atropello"

Camila Núñez declaró el jueves durante cinco horas por la desaparición de Loan ante la Justicia y este viernes confió ante la prensa que desconfía de la nueva versión de su tía Laudelina. "Para mí, no hay un atropello", dijo la joven y contó que ese 13 de junio, última vez que se lo vio a Loan: "Ella va y yo salí delante de ella y pasé por ese lugar, fui para el fondo y no es así. Si no, me lo hubiese encontrado yo misma".

Según publicó TN, Camila relató: "Me encontré con los chicos, no con Loan. Los chicos pegan la vuelta, pasan por el cementerio de la abuela y se vuelven a ir para el fondo", relató y confirmó que Loan "en ningún momento respondió".

Camila- Caso Loan.jpg Camila Núñez, sobrina de Laudelina. Captura TN

Laudelina está imputada y detenida

La tía de Loan Peña quedó detenida luego de ser imputada por la sustracción y desaparición de su sobrino, tal como lo dispuso la justicia.

Desde el Ministerio Püblico Fiscal (MPF) confirmaron a Noticias Argentinas que "el Juzgado Federal de Goya ordenó esta tarde-noche la detención provisoria de Laudelina Peña tras tomarle declaración indagatoria por su presunta participación en la sustracción y el ocultamiento de su sobrino de cinco años de edad y en la alteración de evidencia del caso. El llamado a declaración indagatoria de la mujer fue propiciado por el Ministerio Público Fiscal".

Quedó imputada a pedido del fiscal federal de Goya, Mariano de Guzmán, y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). Señalaron que se incorporaron nuevos elementos a la causa.

Laudelina, tía de Loan.jpg

Para la fiscalía “hay motivos suficientes para sospechar que la conducta imputada a Peña se corresponde, en principio, con su posible participación en una maniobra de sustracción y ocultamiento del niño, sin perder de vista que el hecho imputado podría haber sucedido en un contexto de criminalidad organizada o compleja, y como parte de un supuesto enmarcado en un delito federal”.

Fue trasladada a Ezeiza

La Justicia Federal ordenó que la tía de Loan, Laudelina Peña, sea trasladada al Complejo Penitenciario Federal IV de Mujeres de Ezeiza luego de quedar detenida.

En la jornada del viernes, después de declarar durante varias horas y responder más de 60 preguntas, la tía del menor desaparecido hace más de tres semanas quedó detenida e imputada por el delito de "sustracción, alteración de evidencias del caso, ocultamiento de Loan y por tener un rol activo en esos delitos".

Aunque todavía no hay información sobre la hora en el que se llevará a cabo el traslado, el mismo se realizará este sábado. De esta manera, se suma a los seis detenidos que tiene el caso que están alojados en un penal Federal.

