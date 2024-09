Caso Loan: a los padres del niño "les espera el infierno", expresó Fernando Burlando

El ex letrado de la familia de Loan Danilo Peña salió al cruce de los padres, a quienes acusó en varias oportunidades.

El caso Loan volvió a sumar polémica en las últimas horas, cuando el ex abogado de la familia, Fernando Burlando , criticó a los papás del niño desaparecido en Corrientes después de que lo saquen de la causa y dijo que les espera “el infierno” luego de explicar que les había informado sobre una pista clave y que ellos no le dieran importancia.

"Les conté a José Peña y a María Noguera y les chupó un huevo, no me preguntaron más” , manifestó Burlando.

Para el ex abogado, la grieta en la relación fue cuando“lejos de mostrar preocupación, se mostraron indiferentes al desarrollo de la investigación”.

“Las cosas cuando empiezan mal, siguen mal y terminan peor. Plantan zapatos, se mete la política, la policía involucrada en este tema. Termina en el desastre que fue, sin Loan y con los padres abrazados con todos, con Benítez y con Laudelina. Falta que se abracen con los imputados”, expresó en una entrevista por el streaming del periodista Ale Pueblas.

Caso Loan: la fuerte frase de Burlando

Por último, fue duro contra los mayores y sentenció: “Los espera el infierno, sin lugar a dudas. No creo que en todo Corrientes exista una sola persona vinculada a la iglesia que pueda otorgarles el perdón”.

Loan (2).jpg Caso Loan: investigan si la familia tuvo algo que ver con la desaparición.

Luego de que trascendiera esta polémica nota, Noguera y Peña presentaron un escrito ante el Juzgado Federal de Goya donde se desligaron de las acusaciones y apuntaron contra Burlando.

“Somos los padres legítimos de Loan. Seguimos luchando a diario para que aparezca con vida y sano. Hasta el día de hoy ignoramos innumerables circunstancias de cómo pudieron haber sucedido los hechos en la realidad”, señala el escrito que recibió la jueza Cristina Penzo.

En este marco, los padres manifestaron: “A pesar de esa tremenda angustia que padecemos junto a nuestros hijos, los siete hermanos de Loan, hemos sido señalados, imputados y acusados expresa y públicamente por nuestro propio ex letrado de ser sospechosos, autores o coautores o cómplices del delito que se investiga y por el que varias personas están privadas de libertad e imputadas”.

"Sigan buscando"

María Noguera y José Peña, los padres de Loan, el niño desaparecido hace casi tres meses en la localidad correntina de 9 de Julio, reclamaron que continúe la búsqueda de su hijo.

- María y José solicitaron un certificado que diga que no están involucrados ni son investigados por la sustracción del niño

- Lo necesitan para avanzar contra quienes los agravian

“Somos María y José”, se presentan los parientes del menor al principio del video, y agregan: “Estamos buscando a nuestro niño. Nuestro niño es Loan (Danilo Peña)”.

“Ayudanos a encontrarlo”, concluyó la madre quien se muestra agarrada de la mano junto a José, su esposo. Por el caso siguen detenidos la tía del pequeño, Laudelina Peña, su marido, Antonio Benítez (quien finalmente ampliará su declaración este viernes), Mónica Millapi, Daniel “Fierrito” Ramírez, el ex comisario Walter Maciel, la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava y el ex capitán de la Armada Carlos Pérez.

Todos ellos están imputados por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, quien se extravió hace más de 80 días en Corrientes y no hay pistas certeras sobre su paradero.

Los hermanos, además, han sido ampliamente cuestionados por la utilización del dinero recaudado en una campaña solidaria.