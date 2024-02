Catamarca: policías tomaron la casa de gobierno en reclamo de mejoras salariales

Policías amotinados frente a la Casa de Gobierno de Catamarca, piden mejoras salarias, un sueldo básico no menor a $600 mil. Foto: El Ancasti.

Entre los ítems de la protesta, los policías y algunos familiares, le cuestionaron al Jefe de la Policía no haber transmitido a la ministra de Seguridad Fabiola Segura el descontento manifiesto. En medio de la euforia, pidieron hablar con el Gobernador Raúl Jalil.

Embed INCIDENTES EN EL RECLAMO POLICIAL QUE SE LLEVA ADELANTE EN LA PROVINCIA DE CATAMARCA. pic.twitter.com/jXPusyaVsB — Telediario Argentina (@TelediarioAR) February 21, 2024

En tanto que el Jefe de Policía invitó a un representante de los manifestantes a participar de la mesa del salario que se debe conformar para negociar con el Ministerio de Economía.

La voz de los policías: “Gano 120 mil pesos”

Un policía retirado, de cara a Córdoba, sacó un recibo de sueldo y contó que su último salario fue de 120 mil pesos. “Soy uno de los héroes no reconocidos que trabajó en la tragedia de El Totoral, y así nos pagan, la mitad de esta plata la gasto en mi enfermedad”, dijo.

Se quejó de que los policías “son los pelotudos que cobran poco y arriesgan, mientras otros están bajo el aire cobrando millones”.

Por su parte, el oficial Ariel González se expresó ante la prensa: “Seguimos reunidos acá adentro de casa de gobierno, a la espera de una respuesta favorable”.

Según detalló, para este miércoles estaba pactada una reunión entre las partes y se llevó a cabo, pero no hubo avances por la ausencia de la ministra de Economía provincial, Alejandra Nazareno: “No pudieron decidir nada porque no está ella, y el gobernador (Raúl Jalil) no dijo nada al respecto”.

En ese sentido, apuntó: “Viajó a la Fiesta de la Puna en el interior de la provincia cuando la reunión estaba pautada hace una semana. Es una burla”.

Ante esta situación, los manifestantes decidieron ingresar a la fuerza y esperar respuestas por parte de las autoridades: “Quedaron en responder en una mesa de diálogo, pero la próxima semana y no estamos de acuerdo”.

“Está todo tenso porque nos mandaron a desalojar, ya están en posición los grupos especiales, pero vamos a resistir”, manifestó Gonzáles.

El incremento que piden los policías

El incremento propone un piso salarial de más de 600 mil pesos; dentro del personal subalterno, siendo el mayor monto de poco más de $1.300.000. En el caso de personal superior, el mínimo parte de más de 650 mil pesos y llega hasta más de un millón seiscientos mil pesos.

El último incremento del gobierno fue al valor del punto índice en la suma de $902.22, sobre la base de cálculo del mes de enero/2024. Insatisfecho por este monto, los policías retirados encabezan la protesta, alentando a que los efectivos en actividad se sumen al reclamo, que este miércoles se hizo efectivo y conllevó a la toma de la Casa de Gobierno.