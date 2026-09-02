Cayó "Cara de Bebé", el prófugo por un sangriento crimen: se delató en una foto de Instagram

Tomás Ignacio Felice fue detenido tras ser identificado a través de movimientos en una billetera virtual y publicaciones de sus amigos.

Tomás Ignacio Felice, de 23 años, fue detenido por la Policía Federal Argentina (PFA) acusado de integrar la banda que en diciembre de 2024 ingresó a la casa de un comerciante en Lomas de Zamora, lo golpeó durante un robo y provocó su muerte. El sospechoso era el único prófugo de la causa.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 10 de diciembre de 2024, en una vivienda del barrio La Loma. Cinco delincuentes ingresaron al domicilio tras escalar hasta el primer piso y entrar por una ventana ubicada en un balcón que daba a la calle.

Una vez dentro, los asaltantes redujeron y ataron de pies y manos al comerciante y a su esposa, ambos jubilados. El hombre fue golpeado reiteradamente mientras los delincuentes le exigían que entregara el dinero que supuestamente tenía escondido.

El robo terminó con la muerte de la víctima

Los delincuentes finalmente encontraron y se robaron unos 6.000 dólares, además de una cantidad de dinero en efectivo en pesos, y escaparon de la vivienda.

La víctima fue identificada como Alberto Espínola Castillo, un comerciante de origen paraguayo dedicado al rubro de la construcción. Tenía 64 años y se encontraba a pocos meses de jubilarse. Murió como consecuencia de las heridas sufridas durante la golpiza.

La investigación quedó a cargo de la UFI N°4 de Lomas de Zamora, dirigida por la fiscal Silvina Estévez. En marzo de este año, la fiscalía solicitó la colaboración de la División Homicidios del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA para localizar a Felice.

La pista que apareció en una billetera virtual

Después del crimen, Felice había abandonado su domicilio en Gerli y cerrado sus perfiles en redes sociales. Los investigadores también detectaron que prácticamente no utilizaba billeteras virtuales a su nombre.

Sin embargo, los detectives encontraron una cuenta que continuaba activa y comenzaron a analizar sus movimientos. Allí observaron pequeñas transferencias y pagos realizados a distintos jóvenes de la zona de Villa General Balcarce, en Remedios de Escalada.

Los investigadores siguieron entonces los perfiles de esas personas. A diferencia de Felice, sus amigos mantenían activas sus cuentas de redes sociales y publicaban fotografías y videos en Instagram.

En una de esas publicaciones apareció el sospechoso junto a sus allegados. Los investigadores analizaron las imágenes y utilizaron los elementos que aparecían en el entorno, entre ellos distintos murales, para establecer la zona donde se encontraba.

El operativo y la detención

Con esa información, los efectivos de la División Homicidios montaron tareas de vigilancia en Remedios de Escalada. Durante uno de los rastrillajes observaron salir de un pasillo ubicado sobre la calle San Salvador al 3300 a un hombre cuyas características coincidían con las del prófugo.

Los policías le dieron la voz de alto, pero el sospechoso comenzó a correr. Los agentes lograron interceptarlo a unos 150 metros del lugar.

Tras la detención, varias personas de la zona se acercaron y comenzaron a arrojar piedras contra los efectivos de la Federal. Ante el tumulto, el procedimiento fue trasladado a un lugar seguro y se solicitó la intervención de un móvil de la Policía Bonaerense.

Finalmente, Felice fue trasladado a la Comisaría 9ª de Lomas de Zamora, en Parque Barón. Desde allí se realizó la consulta con la fiscalía, que dispuso que el detenido quedara alojado en una dependencia de la fuerza provincial.

Felice quedó a disposición del Juzgado de Garantías N°1, a cargo del juez Jorge Walter López. Está acusado de homicidio criminis causae en concurso real con robo calificado por haber sido cometido en lugar poblado y en banda y mediante escalamiento.

En caso de ser encontrado culpable por un tribunal, la acusación contempla una pena que puede llegar a la prisión perpetua.