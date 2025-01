Chau vacaciones: casi la mitad de los empleados se quedan en sus casas

Tomarse vacaciones resulta bastante caro, tanto para los que quieren viajar al exterior como para los que prefieren recorrer el país. Es así que de acuerdo con un relevamiento privado el 47% de los consultados dijo que no se va a ningún lado, y una gran parte de ellos por carecer de recursos económicos.

“El 53% de las personas trabajadoras tomó vacaciones laborales en el último año, mientras que el 47% no lo hizo”, dice el informe. Del grupo que no salió de viaje, el 51% dijo que no lo hizo por carecer de recursos económicos, el 25% lo atribuye a un cambio de empleo; y el 9% decidió priorizar otras metas personales o profesionales”, dice el reporte.