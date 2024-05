Choque de trenes en Palermo: el audio del conductor y los videos de los pasajeros

Y agrega: "¿Martín me escuchas?. Ahí el auxiliar de Palermo te había dado la vía para el 53 porque ahí chocó con la liviana. Sí, sí, ahí me dieron la libranza, la 25, no sé si tomaste. Lo llamé varias veces hasta que me la dio y después me consiguió la vía. 9 6 4 tomate precaución, altura kilómetro 5 aproximadamente".

audio choque tren palermo

El choque ocurrió alrededor de las 10.30 de este viernes y 30 personas fueron trasladadas a distintos hospitales porteños; mientras que otras 70 fueron asistidas en el lugar.

Choque de trenes: investigan robo de señalización

El secretario de Transporte, Franco Mogetta, rompió el silencio tras el choque del Tren San Martín con una locomotora a la altura del barrio porteño de Palermo, y reveló que se está investigando un posible robo de cables en la formación y el sistema de señalización de las vías.

"Lamentamos el terrible accidente, por suerte no tenemos que estar lamentado víctimas fatales", sostuvo el funcionario nacional al respecto en declaraciones a los medios, y agregó: "Nuestro principal desvelo es solidarizarnos con las víctimas, con los familiares y ponernos a disposición con todos los recursos".

En la misma línea, reveló que hay 60 heridos: 30 personas con heridas de gravedad y riesgo inminente de muerte, 20 que requieren pronta en la asistencia, aunque no existe un riesgo inminente de vida, y 10 con lesiones superficiales.

"Lógicamente, estamos investigando las causas del accidente, hay múltiples hipótesis. No podemos adelantar nada ni descartar nada", subrayó, al tiempo que habló de denuncias por robos de cables.

trenes.jpg El impactante choque de trenes tuvo lugar en Palermo, Buenos Aires.

Por su parte, sostuvo que desde la administración libertaria intentan ser prudentes y poner a disposición de la justicia la tarea de la investigación que lleva la empresa Trenes Argentinos y el personal de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

"Hay algún tema para investigar en cuanto a las señales que se dan desde las formaciones hacia afuera, como los banderilleros y el señalamiento. No tenemos los detalles, estamos investigando", sostuvo.

Por último, Mogetta reveló que la Secretaría de Transporte, que depende del Ministerio de Economía, trabaja en conjunto con la fuerza policial para "determinar si queda algún pasajero abordo que necesite asistencia".

Embed - Un pasajero grabó un video tras el choque de dos trenes en Palermo: “Estamos vivos de milagro”

La mecánica del choque de los trenes

Un tren de la línea San Martín que iba con pasajeros desde Retiro hacia Pilar chocó con otra formación con material de trabajo de vías, descarriló y 30 personas fueron trasladadas a los hospitales Fernández, Pirovano, Rivadavia y Santojanni.

Según informaron fuentes policiales a Noticias Argentinas, el choque ocurrió este viernes a la mañana alrededor de las 10.30, en cercanías a la estación Palermo, en la avenida Figueroa Alcorta y Dorrego, y un total de 90 personas fueron revisadas en el lugar.

Tras el choque, personal policial y del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad ayudaron a evacuar a los pasajeros, y solicitaron personal médico, por lo que el SAME se dirigió al lugar.

choque trenes palermo NA

Con las ambulancias en el lugar, un grupo de bomberos procedió a bajar con cuerdas, a algunos de los lesionados desde el terraplén hasta las ambulancias estacionadas sobre Figueroa Alcorta y de ahí fueron trasladados a los hospitales.

"Tenemos más de 60 personas asistidas, de las cuales 30 son código rojo y dos fueron trasladas en helicóptero. En menos de 40 minutos hemos logrado evacuar todo. De los cuatro maquinistas solo uno fue trasladado, y un personal policial fue trasladado también.

El operativo de evacuación funcionó muy bien", dijo desde el lugar el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien al ser consultado sobre cómo fue que ocurrió el choque, sostuvo: "De la mecánica del accidente no hay información".