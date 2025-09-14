Circulaba con su auto a alta velocidad, impactó contra el Hotel Hilton y dejó dos heridos

Los lesionados, de 20 y 28 años, fueron asistidos por el SAME en el lugar.

La imprudencia al volante volvió a causar un accidente , esta vez el escenario fue en el elegante barrio porteño de Puerto Madero , donde un automovilista que circulaba a alta velocidad perdió el control de su auto e impactó sobre el hotel Hilton , dejando dos personas heridas.

El hecho ocurrió este domingo por la madrugada, alrededor de las 4.30, cuando un vehículo Audi TT impactó contra una de las columnas del hotel, ubicado en Macacha Güemes 351, entre las calles Olga Cossettini y Juana Manso.

En el automóvil viajaban dos hombres de 20 y 28 años , quienes sufrieron lesiones leves y fueron asistidos en el lugar por el SAME, sin necesidad de ser trasladados a un hospital.

Personal de la Policía de la Ciudad trabajó en la zona para ordenar el tránsito y garantizar la seguridad mientras se realizaban las tareas de asistencia a los lesionados.

Otro accidente por imprudencia al volante

Este sábado, también por la madrugada, un hecho similar ocurrió en el barrio Villa Crespo cuando un joven perdió el control de su camioneta 4x4 y chocó contra un auto estacionado y el frente de un negocio.

Después de 4 horas, la Policía trató de hacerle 8 veces el test de alcoholemia al conductor pero no lo logró. El motivo: el conductor no sopló con la suficiente fuerza.

El episodio ocurrió cerca de las 4.30 de la mañana en la esquina de las calles Fitz Roy y Villarroel, en las inmediaciones de la cancha del club Atlanta.

Según trascendió, los vehículos involucrados fueron una camioneta Volkswagen Amarok de color gris -sin patente- y un auto de la misma marca, modelo Vento, que se encontraba estacionado.

En la camioneta circulaban un hombre y una mujer, ambos mayores de edad. Fuentes del SAME informaron que se negaron a ser asistidos. De igual forma, ambos resultaron ilesos.

Accidente en la ruta

Un fuerte accidente de tránsito tuvo lugar este viernes por la tarde en la Ruta Provincial N° 7, a la altura de calle 4, en Centenario. Las primeras imágenes daban la impresión de que alguno de los protagonistas del siniestro podría haber resultado herido. Sin embargo, más tarde se pudo constatar que, pese a la violencia del impacto, el incidente dejó como saldo solo daños materiales de consideración.

Accidente. Ruta, Neuquén. Fuerte accidente de tránsito en la Ruta 7, Neuquén, donde dos autos colisionaron de frente.

Según informaron fuentes policiales,el accidente de tránsito involucró a dos automóviles que circulaban en la misma dirección, con sentido sur: un Honda Fit, color gris; y un Chevrolet Prisma del mismo color. Uno de los vehículos terminó cruzado sobre la cinta asfáltica.

Desde la Comisaría Quinta de Centenario se ofrecieron más detalles del siniestro: el hecho se produjo alrededor de las 16:30, cuando un automóvil marca Honda Fit color gris, conducido por un hombre de 42 años, domiciliado en la ciudad de Neuquén, circulaba por el carril interno de la Ruta 7. En paralelo, por el carril externo, lo hacía un Chevrolet Prisma gris, manejado por un joven de 25 años, acompañado por una mujer de 38 años, ambos oriundos de Cutral Co

Por motivos que aún la Policía intenta esclarecer, el conductor del Honda perdió el control del vehículo, impactando primero contra el guardarraíl del carril interno con la trompa del lado izquierdo. Como consecuencia del choque, el auto fue despedido hacia la margen oeste, donde colisionó de manera violenta contra el lateral izquierdo del Chevrolet Prisma. El Honda terminó cruzado sobre la calzada, obstruyendo parte del tránsito.