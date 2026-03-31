Citan a indagatoria a Ariel Vallejo, de Sur Finanzas, la empresa vinculada a la AFA

El dueño de Sur Finanzas , Ariel Vallejo, fue citado a indagatoria para el próximo 5 de mayo, en medio de la investigación sobre esa financiera de vínculo estrecho con la AFA por asociación ilícita dedicada al lavado de dinero.

El juez federal Luis Armella está haciendo foco sobre los movimientos financieros sospechosos de Sur Finanzas y, en ese marco, se hará la primera indagatoria a Vallejo, confirmó la Agencia Noticias Argentinas.

Según la fiscalía, Vallejo habría montado una estructura operativa a partir de Sur Finanzas, con negocios que incluyen criptomonedas , entre otros.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) denunció a la empresa por mover miles de millones de pesos con monotributistas falsos y empresas apócrifas sin capacidad real para hacerlo.

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La causa también alcanza a su madre y a otros involucrados, entre ellos Micaela Sánchez, tesorera de Sur Finanzas, acusada de entorpecer la investigación, ocultando pruebas al entregar una computadora a un técnico informático para, posiblemente, borrar información relevante.

En los últimos días también se conocieron nuevos audios que están bajo análisis judicial, atribuidos a la ex mano derecha del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, Juan Pablo Beacon, y al empresario Fabián Saracco, quienes habrían mencionado directamente a Vallejo.

Vallejo tiene un vínculo cercano con Claudio "Chiqui" Tapia y se sospecha que la AFA recomendó a entidades deportivas recurrir a Sur Finanzas para cubrir necesidades de liquidez.

Además, la Liga Profesional de Fútbol depositó fondos de televisión en cuentas de Sur Finanzas, identificada también a través de la plataforma Neblockchain.

Procesaron a "Chiqui" Tapia y a Pablo Toviggino por supuesta evasión fiscal

La Justicia procesó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia y su mano derecha, el tesorero de la institución, Pablo Toviggino en la causa por presuntos desmanejos de fondos por retención indebida de impuestos y aportes previsionales.

Tapia y Toviggino

Además, el juez en lo Penal Económico Diego Amarante les sumó un embargo a ambos sobre sus bienes hasta cubrir el equivalente $350 millones cada uno. Además, mantuvo la prohibición de salir al país a Tapia.

La acusación de ARCA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) acusó a la AFA de haber actuado como agente de retención y percepción de tributos nacionales y recursos de la seguridad social sin depositar los montos correspondientes dentro del plazo legal de 30 días corridos posteriores al vencimiento.

Los períodos abarcados van desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025, con retenciones en IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones a la seguridad social, y superan los $19 mil millones. Tapia y Toviggino se presentaron ante la Justicia, y el argumento de la AFA es que pagaron la deuda pero fuera de término, por lo que el delito se habría consumado.

tapia toviggino afa

Qué dijo Javier Milei sobre la investigación sobre la AFA

El presidente Javier Milei, en todo momento, buscó tomar distancia de la investigación a la cúpula de la AFA y afirmó que la denuncia fue presentada por ARCA: “Si ARCA no hiciera eso, estaría incumpliendo los deberes de un funcionario público. En estos temas dejo que actúen los organismos y la Justicia, yo no interfiero en estas cosas”.

Milei destacó: “Si una persona comete un delito, tiene que pagar. En la Argentina, el que las hace las paga. Es una regla básica de este Gobierno. Para eso está la Justicia, y si encuentran que cometieron delitos, deberán pagar como cualquier otro argentino. A todo el mundo se le exigen balances. No pueden pretender estar fuera de la ley”.