Colaborador de Javier Milei: "Ahora me voy a hacer del Team Tini"

"Yo la escuchaba a Lali. Me pone triste, porque no me parece correspondiente que se ponga a hacer determinaciones tan contundentes y con tan poca profundidad", manifestó el postulante porteño.

En declaraciones radiales, aseguró que las críticas a Milei lo harán pasarse a la vereda de enfrente en términos musicales: Tini (Martina Stoessel).

"Lali está en todo su derecho. Ahora me voy a hacer del Team Tini", bromeó Marra.

Por otra parte, el candidato a jefe de Gobierno porteño negó que haya un acuerdo entre Milei y el postulante presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa.

Milei, Massa y Bullrich estarán presentes en esta reunión.

"A Massa lo dejamos tercero, somos el espacio más crítico a las medidas de Massa, es un pésimo ministro de Economía", lanzó.

Finalmente, al ser consultado sobre quién será su compañero de fórmula, Marra respondió: "Lo estamos decidiendo y en los próximos días se va a hacer el anuncio. Va a ser alguien que va a defender las ideas que tenemos en la Libertad Avanza".