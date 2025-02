Comenzó a operar una aerolínea fundada por tres jóvenes de 20 años

“ Tenemos como objetivo principal llenar el vacío en la conectividad aérea, llegando a destinos donde las aerolíneas convencionales no alcanzan . Nos enfocamos en conectar grandes ciudades que poseen baja infraestructura aeronáutica, utilizando aviones eficientes, pero de menor tamaño”, sostuvieron desde la compañía que une en la actualidad Aeroparque con Venado Tuerto (Santa Fe) y Villa María (Córdoba) los martes a la mañana y los miércoles por la tarde, en trayectos de apenas 45 minutos.

Humming Airways. Vuelos comerciales.jpg La nueva aerolínea cuenta con un avión modelo Fairchild Swearingen SA 227 Metroliner 23, con capacidad para 19 pasajeros.

Humming Airways planea sumar vuelos desde Aeroparque a Tandil y a Olavarría antes de fines de febrero. Ofrecerá despegues los miércoles por la mañana y los viernes por la tarde.

Ya están a la venta los pasajes

En la preventa que ya finalizó, colocó un 60% de los pasajes ofrecidos para su primer año de operaciones. El tramo valía desde US$ 150 más IVA y ahora se consigue desde US$ 225 más IVA en adelante, aunque a empresas o clientes que quieran contratar en cantidad la compañía les otorga un descuento.

“La idea surgió en enero del año pasado, cuando un amigo me comentó que se tomaba vuelos privados todas las semanas desde San Fernando a Venado Tuerto, por trabajo, a US$ 3.000. Me consultó si existía la chance de hacerle precio para un grupo de 10 personas y así fue que nos dimos cuenta de que hay una demanda insatisfecha”, contó Errecart al remontarse a los orígenes de su empresa.

La política de “cielos abiertos”

En julio de 2024, Sturzenegger aceleró la política de “cielos abiertos” iniciada durante el gobierno de Mauricio Macri por medio del decreto 599/2024. Sus principales lineamientos son la eliminación de las bandas de precios —que fijaban precios mínimos para los pasajes—, la supresión de restricciones de acceso de compañías a nuevas rutas de vuelo y la rescisión de las reservas de rutas para Aerolíneas Argentinas.

La aparición de Humming Airways es una expresión de dicha apertura aerocomercial. Precisamente, a fines de 2024 Sturzenegger publicó al respecto en X (antes Twitter): “A quienes tengan pequeños aviones en las distintas ciudades del país los invitamos a convertirse en líneas aéreas locales conectando dichas ciudades con los aeropuertos troncales del país”, abriendo el juego así a nuevos operadores.

Humming Airways utilizará un solo avión que le alquila a la compañía de vuelos charter Royal Class, modelo Fairchild Swearingen SA 227 Metroliner 23 con capacidad para 19 pasajeros, con contrato por un año. Además, cuenta con otro de repuesto por cualquier inconveniente.

No se descarta en el futuro ampliar la flota de acuerdo a la demanda y a un eventual aumento de frecuencias.