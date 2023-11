"Lo que pretendemos es que ese trabajador que anda en la moto, en la bici, en la calle repartiendo, no tenga un accidente y se quede sin ingreso, no tenga pérdida del derecho jubilatorio, sino que esté protegido por el Estado”, dijo Massa. "Lo que pretendemos es que ese trabajador que anda en la moto, en la bici, en la calle repartiendo, no tenga un accidente y se quede sin ingreso, no tenga pérdida del derecho jubilatorio, sino que esté protegido por el Estado”, dijo Massa.

Se trata de una prueba piloto por 60 días, que comenzará a estar disponible a partir del 15 de diciembre, para conformar un equipo que analice los resultados y pueda sistematizar la información para trabajar en un proyecto de ley de regulación de la actividad.

Cuál es el objetivo en la prueba del seguro gratuito

La prueba busca generar certezas sobre las condiciones de trabajo para avanzar en un proyecto en acuerdo con los trabajadores, las empresas, y todos los actores que participan de este tipo de actividad económica.

La idea es poner en marcha para los trabajadores de economía de plataforma una protección que garantiza el acceso a la ART, cobertura de obra social y derecho a la jubilación a partir de un nuevo sistema que articula desde la AFIP con el Banco Nación el sistema de seguro y de protección social.

Durante el encuentro, el ministro de Economía destacó que el objetivo es “llegar a esos más de 600.000 argentinos y argentinas que muchas veces lo hacen como único trabajo, y muchas veces como segundo trabajo, participan de las economías de plataformas y hasta hoy estaban desprotegidos.

En 2023, más de 200.000 trabajadores y trabajadoras prestaron servicios al menos una vez a través de plataformas de movilidad.

Esto representa alrededor del 10% del volumen de monotributistas y el 1,8% de personas ocupadas en Argentina, y a su vez, en 2022, las plataformas generaron ingresos por un total de $67.500 millones en el país.

Se puede acceder a todo lo relacionado con el seguro desde este link.