Cómo continúa el estado de salud de Jorge Lanata

En su programa de stream en Bondi , Ángel de Brito reveló: " La salud de Jorge Lanata es siempre un misterio, porque hay muy pocos partes y nadie de su familia quiere hablar, pero lo que me dicen del Italiano es que está estable, sin fiebre y sigue ventilado con menor requerimiento de oxígeno, la traqueotomía funcionó".

Destacó también que " algo importante es que no hay falla renal , que es uno de los grandes problemas que tiene Jorge". Asimismo, comentó que los médicos cada tanto "le bajan la sedación y setean el ventilador distinto para observar si hay respiración espontánea ".

Lanata ingresó al centro asistencial desde el 14 de junio, luego de haber sufrido un infarto durante un estudio médico programado. Desde entonces está hospitalizado, acompañado por su esposa Elba Marcovecchio.

Semanas atrás, la periodista Marina Calabró -histórica panelista de espectáculos y farándula de Lanata Sin Filtro (Radio Mitre)- le confió a Socios del Espectáculo (El Trece): "Estoy en contacto con Elba Marcovecchio. A mí no me gusta invadirla. Ellos son muy herméticos y me parece súper bien que cuiden esa privacidad. Ella es quien lo está acompañando (a Jorge Lanata) todo el tiempo. Y yo la admiro mucho porque Elba Marcovecchio es una gran mujer”.

La traqueotomía a Jorge Lanata

Se le realizó una traqueotomía debido a que no lograban destetarlo del ventilador automático. "Le hicieron una traqueotomía porque no lo podían destetar del ventilador automático. Tuvieron cautela porque estaba anticoagulado. Es un procedimiento para evitar otros problemas propios de la ventilación", explicó de Brito en ese momento.

El parte, firmado por los doctores Nicolás Ciarrochi, Coordinador de Terapia Intensiva, y Sergio Giannasi, Jefe de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Italiano, señaló que el periodista había sido "traqueostomizado, con asistencia ventilatoria mecánica con bajo requerimiento de soporte” y ya presentaba una "mejoría de la función renal".

“Continúa en proceso de descomplejización, con respuesta neurológica adecuada a los estímulos. Se encuentra cursando una infección urinaria con tratamiento antibiótico adecuado", agregaba además el comunicado.

La médica Mariana Lestelle aclaró en X: "Cuando se hace una traqueotomía no quiere decir que al paciente se lo saca de la asistencia ventilatoria mecánica. Se hace porque el paciente debe seguir ventilado y disminuir la posibilidad de neumonía asociada a ventilación mecánica".

Ángel de Brito también habló sobre la gravedad del caso: "La situación es complicada. Contamos acá la febrícula de la semana pasada. Es una infección, es un cuadro séptico. Son muchas cosas en una persona inmunodeprimida".

El delicado estado de salud de Lanata ha llevado a comparaciones con casos similares, como el de Silvina Luna. De Brito comentó: "Hay un tema que también es complicado que lo hablamos con lo de Silvina Luna. No decide el paciente, tienen que decidir los familiares. En este caso, Elba (Marcovecchio). Le pasó a Ezequiel, el hermano de Silvina. ¿Seguimos adelante con el tratamiento médico o es hasta acá? Y dejamos que pase lo que pase...".